Ажиотаж после самоизоляции: американцы возводят себе бассейны из резервуаров для скота

В США производители и дистрибьюторы бассейнов и гидромассажных ванн изо всех сил пытаются удовлетворить спрос, поскольку потребители находятся запертыми в своих домах, чтобы избежать пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

Так, в Индианаполисе желающим устроить бассейн у себя на заднем дворе приходится ждать три недели, но это только для встречи с производителем — чтобы заказать бассейн на следующий год.

Разочарованные длительными сроками поставки и обеспокоенные второй волной инфекции, некоторые потребители в США даже строят самодельные бассейны из металлических резервуаров для домашнего скота, игнорируя вопросы безопасности.

«Я работаю в этой отрасли 35 лет и никогда не видел ничего подобного», — сказал Томас Эппл, исполнительный директор Only Alpha Pool Products в Форт-Уэйне, штат Индиана.

Заказы на стальные и композитные стенки бассейнов выросли на 200% за последние 60 дней после марта и апреля, пишет bfm.ru.