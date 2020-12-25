Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 декабря -13°C
Экономика
49

АЗПИ. Новые горизонты будущего

Как непростые условия уходящего года стали точками роста для успешного развития инновационного предприятия Алтайского края

Новые горизонты будущего.
Новые горизонты будущего.
Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ)

Многие предприятия в непростых условиях продолжают динамично развиваться, в том числе и Алтайский завод прецизионных изделий. Здесь не только сохранили рабочие места, но и нарастили экспортные поставки.

Сложные условия заставили активизировать работу коллектива и в интеллектуальном плане, и в деловом общении с партнерами. Это придало новые импульсы в развитии и расширении возможностей. Об особенностях, перспективах на ближайшее будущее, производстве, проблемах и их решениях, а также о главном на заводе — его людях — рассказал председатель правления АЗПИ Виктор Герман.

— Виктор Адольфович, что на сегодняшний день представляет собой возглавляемое вами предприятие?

Виктор Герман

— Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) — ведущий российский производитель современной топливной аппаратуры для дизельных двигателей. Сегодня предприятие единственное на постсоветском пространстве, которое не только производит полнокомплектные системы типа Common Rail, но и самостоятельно разрабатывает их. АЗПИ на равных конкурирует с мировыми лидерами отрасли. Мы объективно входим в пятерку компаний, которые определяют завтрашний день дизельной топливной аппаратуры.

— Выпуск какой продукции сейчас является главным направлением работы предприятия?

— На сегодняшний день на АЗПИ успешно проходят испытания новой топливной системы на двигателе Cummins, который выпускается крупнейшим в мире производителем дизельных двигателей. Сотрудничество с компанией Cummins открывает для АЗПИ новые горизонты перспективного развития. На заводе запущено в производство более 40 новых видов компонентов топливной аппаратуры. Продолжается развитие серийного производства систем для двигателей ПАО «КАМАЗ» экологического класса Евро-5. Мы планируем, что к концу 2020 года объем поставок составит более 7000 комплектов.

При поддержке федеральных и региональных институтов развития активно ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке перспективных топливных систем и компонентов. Надо особо отметить, что большую часть НИОКР АЗПИ проводит самостоятельно, и результаты внедряются в производство. У нас за четыре года получено более сорока патентов на собственные разработки, тринадцать сотрудников предприятия удостоены звания лауреатов премии Алтайского края в области науки и техники. Для промышленного предприятия, тем более современной России, это не рядовые показатели. Мы не только не отстаем, но, как уже я говорил, находимся в первой пятерке мировых лидеров.

Новые горизонты будущего.
Новые горизонты будущего.
«СИБСОЦБАНК» ООО

— Завод активно развивает экспортные направления. Какие положительные изменения произошли за последнее время?

— Благодаря экспорту АЗПИ вышел на новые рынки и привлек новых клиентов. По итогам уходящего года на предприятии отмечается стабильный рост как объемов производства, так и объемов продаж. Наряду с традиционными рынками стран СНГ, США, Африки и Среднего Востока впервые в 2020 году продукция нашего завода была отгружена в Гонконг, Колумбию, Израиль, Таиланд и Индию.

Также мы укрепили отношения со странами ЕС, благодаря участию Сибсоцбанка и Фонда развития Алтайского края в финансировании импортных сделок по приобретению современного оборудования наладили импорт производимой продукции. Быстрое принятие решения, комфортные условия по валютному обслуживанию, теплое отношение сотрудников банка и предоставление льготного кредитования помогают заводу поддерживать внешнеэкономические связи. Хочу отметить грамотное участие банка в проведении внешнеэкономических сделок завода: своевременное информирование об изменениях норм валютного законодательства, сопровождение расчетов в иностранной валюте без дополнительных комиссий, оперативное консультирование по экспортным и импортным контрактам.

— Что наиболее значительного удалось сделать за последние годы в рамках технического перевооружения?

— Мы постоянно обновляем производственные площадки и активно закупаем новое оборудование для предприятия. Парк оборудования предприятия регулярно пополняется современным прецизионным технологическим и измерительным оборудованием. Это позволяет осваивать новые типы изделий, выходя на высокотехнологичный уровень производства.

Новые горизонты будущего.
Новые горизонты будущего.
«СИБСОЦБАНК» ООО

— На реализацию таких масштабных проектов требуются значительные финансовые ресурсы. Как вам удалось решить эту проблему?

— Действительно, такие масштабы требуют весомой финансовой поддержки, и мы смогли ее получить в Сибсоцбанке, который очень оперативно выдал нам кредит на приобретение оборудования в рамках реализации проекта «Разработка конструкции и технологии производства импортозамещающей топливной аппаратуры для ДВС Евро-5 и выше с применением перспективных разработок в области нанотехнологий и мехатроники».

Реализация этого проекта позволит существенно снизить долю импорта на отечественном рынке и обеспечит ведущих российских производителей дизельных двигателей внутреннего сгорания (ПАО «КАМАЗ» и ОАО «Автодизель») качественной и современной отечественной топливной аппаратурой, отвечающей всем мировым требованиям и стандартам.

Также в 2018 и 2019 годах мы получили займы от Фонда развития Алтайского края, оператором которого является Сибсоцбанк, для производства компонентов дизельных двигателей, отвечающих перспективным требованиям, в том числе экологическим нормам уровней Евро-4 и Евро-5. Проект направлен на обеспечение отечественных производителей дизельных двигателей внутреннего сгорания качественной современной топливной аппаратурой нового поколения для достижения современных и перспективных международных и российских требований по техническому и экологическому уровню разрабатываемых двигателей.

— Предполагает ли такое проектное финансирование льготные ставки?

— Насколько мне известно, в Сибсоцбанке есть несколько программ льготного кредитования для бизнеса. В нашем случае банк предоставил финансирование в виде кредитной линии в рамках краевой программы лизинга и заемные ресурсы через Фонд развития Алтайского края. В текущих нестабильных условиях на рынке такие программы поддержки помогают развитию отрасли и экономики региона. Нас связывают давние партнерские отношения с Сибсоцбанком, и для нас, как для промышленного предприятия, важно, что банк обеспечивает доступ к льготным программам.

— Вы несколько раз упомянули, что активно работаете с Сибсоцбанком. Какими еще услугами банка, кроме кредитования, вы пользуетесь?

— История работы нашего предприятия с Сибсоцбанком насчитывает уже более 12 лет, и мы уверены в надежности кредитной организации как финансового партнера.

Нам важно, как качественно и оперативно банк решает задачи бизнеса, наличие ДБО, как быстро проводятся платежи, и, конечно, индивидуальный подход в решении возникающих вопросов. В сложившихся условиях пользуемся дистанционным обслуживанием, в результате платежи уходят в адрес партнеров в течение 10 минут.

На мой взгляд, главное преимущество банка в том, что он предоставляет не только стандартные финансовые услуги, но и финансовые консультации по состоянию бизнеса, его балансу, условиям расчета с контрагентами и т. д. Сотрудники банка — это специалисты с большим опытом работы, которые всегда посоветуют, как более эффективно, безопасно и грамотно развивать бизнес.

Новые горизонты будущего.
Новые горизонты будущего.
«СИБСОЦБАНК» ООО

— Кадры, как и прежде, решают все. Как вы повышаете квалификацию своей команды?

— Вы правы, команда — это основа работоспособности и эффективности функционирования всего предприятия. Успех работы зависит от каждого сотрудника. АЗПИ заключило соглашение с Федеральным центром компетенций и с 2019 года принимает участие в федеральной программе повышения производительности труда. Коллектив конструкторов предприятия — лауреат премии Алтайского края в области науки и техники.

— Чего бы вы пожелали вашим коллегам на российском рынке и, конечно же, вашим клиентам и партнерам в новом году?

В первую очередь — достижения поставленных целей, роста во всех сферах и благополучия. Пусть новый, 2021 год принесет в вашу жизнь много радостных событий, душевный покой, тепло и уверенность в завтрашнем дне! Пусть близкие, родные и друзья всегда будут поддержкой, а все плохое останется в прошлом!

Здоровья вам, счастья и благополучия!

ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий»

Адрес: Барнаул, пр. Космонавтов 6/2, офис 1

Тел. +7 (385−2) 501−400

Сайт: www.azpi.ru

Эл. почта: azpi@azpi.ru

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость