АЗПИ попросил министра Топилина помочь найти 2 млрд рублей на развитие производства

30 июля «Алтайский завод прецизионных изделий» (АЗПИ) посетил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин. Ему показали проект по производству современной топливной аппаратуры для компании КамАЗ. Предприятие хочет развивать это направление, на что ему требуется 2 млрд рублей.

Сейчас АЗПИ единственное предприятие в России, которое выпускает топливные системы подобного типа, рассказал директор по развитию завода Денис Любимов. Проект запустили в июле 2018 года. С тех пор предприятие отправило на КамАЗ более 1,5 тыс. систем. Они успешно прошли испытания в условиях алтайского высокогорья.

На АЗПИ намерены развивать проект и увеличить производительность комплекса в три раза. В первую очередь планируется удовлетворить потребности КамАЗа в топливных системах. У предприятия есть также проект с «Минским моторным заводом», и оно планирует выходить со своей продукцией за рубеж, сообщил Любимов. В 2019 году по плану АЗПИ намерен выпустить 12 тыс. топливных систем.

На расширение производства требуются инвестиции в размере 2 млрд рублей. Предприятие ищет долгосрочный кредит на льготных условиях. Пока подходящий вариант найти не удается, в том числе среди федеральных госпрограмм. «Поэтому мы надеемся на помощь министра», — сказал Любимов.

Первую очередь проекта запустили с участием федерального Фонда развития промышленности. Предприятие получило льготный кредит 300 млн рублей, а также вложило собственные средства в таком же объеме.