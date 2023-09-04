Бан банка. Барнаульцы планируют установить самозапрет на кредиты

На прошлой неделе правительство России поддержало инициативу, которая разрешит гражданам добровольно и самостоятельно устанавливать запрет на выдачу себе кредитов. Выяснилось, что 77% барнаульцев одобряют появление закона, а часть из них уже планирует воспользоваться новой функцией.

Уберечь от мошенников

Законопроект внесли в Госдуму в апреле 2023 года. Предполагается, что инициатива должна уберечь граждан от мошенников, которые пользуются так называемой социальной инженерией - с помощью психологического давления подталкивают граждан к получению кредитов, а затем к переводу средств на счета аферистов. Именно такой способ использовали в 50,4% из всех мошеннических схем в прошлом году.

За 2022 год без согласия клиента аферисты перевели 14,1 млрд рублей – и это на 4,29% больше, чем в 2021 году.

Деньги. Карта. СС0

Как будет работать самозапрет

Установить или снять запрет можно будет любое количество раз и бесплатно на сайте Госуслуг, а при отсутствии интернета – в МФЦ. При этом после снятия будет действовать двухдневный «период охлаждения». Только после этого человек вновь сможет заключать договор на получение кредита. Это дополнительно исключит возможность мошеннических схем, а также даст время на принятие взвешенного решения.

В перечень доступных функций вошла не только блокировка выдачи кредита, но и установление ограничений на время и доступные суммы для онлайн-операций, запрет на получение наличных и другие действия по кредиткам, а также возможность отключить онлайн-операции вообще.

При обращении гражданина кредитные организации увидят, установлен ли запрет, и будут обязаны отказать в заключении договора. Если же банк нарушит правило и все равно выдаст займ, человек будет вправе не погашать его.

Закон не будет распространяться на сельскохозяйственные и кредитные потребительские кооперативы, а также на ломбарды.

Доллары. Деньги. СС0

Как настроены барнаульцы

Сервис по поиску работы SuperJob провел в конце августа опрос и выяснил, что 77% жителей Барнаула одобрили появление законопроекта о добровольном запрете на займы.

На вопрос, воспользуются ли они самозапретом, 28% барнаульцев ответили утвердительно. 25% горожан еще не определились, а 32% пока что не планируют оформлять отказ от кредитования.

Мужчины чаще выражали желание установить самозапрет, чем женщины – 29% против 21% соответственно.

Нашлась закономерность и по возрасту. Оказалось, чем старше барнаульцы, тем выше их готовность отказаться от кредитов. Среди них оказалось 34% респондентов старше 45 лет. В то же время среди молодежи до 24 лет за самозапрет выступили 16%.

Примечательно, что уже имеющие кредиты барнаульцы неохотнее выступают за отказ от займов, чем незакредитованные горожане – 23% и 34% соответственно.

Деньги.

Неутешительная статистика

К концу августа среднее количество кредитов на одного заемщика в Алтайском крае составило 2,3 единицы.

Ранее мы писали, что Алтайский край вошел в двадцатку регионов, в которых наблюдаются наибольшие объемы взятых населением кредитов за первые пять месяцев 2023 года – 22,6 млрд рублей против 11,8 млрд рублей за тот же период в прошлом году. То есть выдача потребительских кредитов в регионе выросла на 91,7%.

При этом в Сбере отмечают, что выдали почти 8 тыс. кредитов по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» с января по июль 2023 года — это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. По данным Домклик, общая сумма выданных кредитов выросла в 2,2 раза и превысила 20 млрд рублей.

Эксперт объяснил такой взрывной рост «качественными» заемщиками, которым банки готовы выдавать потребкредиты со значительно более высоким средним чеком. Кроме того, он отметил такой эффект, как низкая база, которая случилась из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года. Однако после ситуация в сегменте розничного кредитования стабилизировалась.

Копилка. Деньги. СС0.

На что чаще берут кредит и спасет ли самозапрет

По данным аналитики разных банков, значительная часть клиентов оформляют кредит на ремонт и строительство частного дома. Следом идут займы на покупку авто, бытовой техники и электроники, а также на рефинансирование кредитов. Также кредиты берут на текущие траты, на отпуск, на покупку недвижимости, лечение и образование.

Половина этих позиций – обеспечение ежедневных потребностей человека. А именно наличие жилья с доступом к воде и теплу, медицина, получение знаний. Нельзя исключать и жизненные обстоятельства, вроде смены работы, рождения ребенка, переезда, которые также требуют дополнительных затрат. Поэтому полностью отказаться от кредитов население, вероятно, не сможет даже при желании.

Самозапрет скорее поможет тем, чьи расходы превышают доходы необоснованно. Есть достаточно много людей, которые не осознают, что кредитные деньги придется возвращать. Иногда такие заемщики и вовсе не имеют работы, все глубже проваливаясь в кредитную яму. Самозапрет мог бы помочь начать себя контролировать.