Жители Алтайского края тонут в долгах

Алтайский край вошел в пятерку регионов РФ, показавших наиболее серьезный рост выдачи потребительских кредитов в январе-мае 2023 года. Их объем в регионе вырос почти вдвое.

Даешь стране долгов

Всего в январе-мае 2023 года потребительских кредитов в России выдано на сумму 1,55 трлн рублей. Это на 75,9% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Если смотреть на абсолютные значения, то по итогам января-мая 2023 года более половины (6 из 10) регионов Сибирского федерального округа вошли в двадцатку субъектов РФ с наибольшими объемами взятых населением кредитов. Алтайский край замыкает этот список.

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При этом в январе-мае 2023 года сибиряки набрали кредитов почти вдвое больше, чем в январе-мае 2022 года. Лидером по темпам роста закредитованности стал Кузбасс, жители которого набрали кредитов на 32,6 млрд рублей. Это на 101,7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

«Лидеры» Сибири

Сразу за Кемеровской областью идет Омская, жители которой взяли в долг 23,3 млрд, что на 91,7% больше, чем в прошлом году. На те же 91,7% выросла закредитованность жителей Алтайского края. Здесь в январе-мае текущего года население наделало долгов на 22,6 млрд рублей, тогда как в январе-мае минувшего года этот показатель составлял 11,8 млрд.

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Для сравнения приведем динамику роста выдачи потребительских кредитов во всех шести рассматриваемых регионах округа:

Кемеровская область +101,7%;

Омская область +91,7%;

Алтайский край +91,7%;

Красноярский край +83,6%;

Новосибирская область: +79,9%;

Иркутская область +72,9%.

В Красноярском крае объем выданных потребкредитов составил 33,6 против 18,3 млрд рублей в предыдущем году, в Новосибирской области - 35,8 против 19,9 млрд, в Иркутской - 27,3 против 15,8 млрд.

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В чем причина

Директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по маркетингу Алексей Волков отмечает, что, несмотря на консервативную политику, «качественным» заемщикам банки готовы выдавать потребкредиты со значительно более высоким средним чеком. В целом же, он объясняет рост кредитования эффектом низкой базы.

Алексей Волков,

директор НБКИ по маркетингу:

Объем выданных потребительских кредитов в первые месяцы текущего года серьезно увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась.

Ведущие игроки на рынке жилищных кредитов также отмечали, что май стал рекордным по выдаче ипотечных займов. Роста спроса на них характеризовался как взрывной. В довесок, ряд банков на этом фоне вводил новые стимулирующие предложения для населения.