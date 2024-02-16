Банановый скандал из-за мухи-горбатки: делегация Эквадора прилетит в Россию. И при чем здесь танки

Делегация из Эквадора прибудет в Россию обсуждать проблемы, которые возникли вокруг экспорта бананов, сообщает РИА Новости .

В ближайшие дни делегация представителей властей Эквадора отправится в Москву, заявили в МИД латиноамериканской страны.

По словам представителей дипмиссии, на проблему обратили внимание еще полгода назад. Тогда российские представители заявили о фитосанитарной проблеме с бананами.

Муха

Дело в том, что среди импортированных партий обнаружили муху-горбатку, указывает Газета.Ru. И в России решили приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. Это затронуло почти 30% поставок бананов из Эквадора в Россию.

Между тем министр внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия заявила, что бананы для россиян не опасны, а российской стороне уже переданы все доказывающие это документы.

Она заявила — муха-горбатка не может навредить российским любителям бананов. По словам министра, насекомое в среднем живет 24 дня, в то время как на доставку бананов (в замороженном виде) в Россию морем требуется 40 дней.

Холера

«Россельхознадзор заявил, что муха-горбатка является переносчиком холеры, но с 2014 года в нашей стране не было зафиксировано случаев заражения этой инфекцией», — подчеркнула Сонсолес Гарсия.

Танки

Как полагает канал Ecuavisa, ограничения на поставки бананов могут быть ответом РФ на решение Эквадора передать США военную технику — танки — российского производства.

Решение Эквадора о передаче США военной техники российского производства является опрометчивым и было принято "под серьезным давлением извне", заявила "Известиям" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Старая техника —в обмен на новое оборудование на общую сумму в 200 млн долларов, указывает ТАСС.

Реакция

Россия расценит передачу Эквадором российской военной техники в США как откровенно недружественный шаг, заявил посол в Кито Владимир Спринчан в эфире телеканала «Россия 24».

Металлолом

Агентство Prensa Latina уточнило, что президент Эквадора говорил об обмене «металлолома» на американскую технику по соглашению между Кито и Вашингтоном.

Такие "бананы".

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