Банк Акцепт поддержал амбиции «Главновосибирскстроя»

В ноябре Новосибирская компания «Главновосибирскстрой» приобрела расположенный в Искитиме завод по производству автоклавного газобетона «Бетолекс» за 517 млн руб. В компании считают, что сделка позволит ей войти в тройку крупнейших в России производителей газобетона.

Кредит на приобретение ранее банкротившегося завода «Бетолекс» предприятие получило в региональном банке Акцепт, взаимовыгодное сотрудничество с которым проверено десятилетиями. Банк финансировал данную сделку в полном объеме средств.

В банке Акцепт уверены, что компетентный подход к управлению производством и амбиции Главновосибирскстроя позволят нарастить объем производства газобетона и увеличить свою долю среди крупных российских производителей, учитывая тенденции роста потребности строительного рынка в автоклавном газобетоне.