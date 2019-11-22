Банк Акцепт поддержал амбиции «Главновосибирскстроя»

Кредит на приобретение ранее банкротившегося завода «Бетолекс» предприятие получило в региональном банке Акцепт, взаимовыгодное сотрудничество с которым проверено десятилетиями. Банк финансировал данную сделку в полном объеме средств.
В банке Акцепт уверены, что компетентный подход к управлению производством и амбиции Главновосибирскстроя позволят нарастить объем производства газобетона и увеличить свою долю среди крупных российских производителей, учитывая тенденции роста потребности строительного рынка в автоклавном газобетоне.
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