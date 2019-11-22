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Банк Акцепт поддержал амбиции «Главновосибирскстроя»

В ноябре Новосибирская компания «Главновосибирскстрой» приобрела расположенный в Искитиме завод по производству автоклавного газобетона «Бетолекс» за 517 млн руб. В компании считают, что сделка позволит ей войти в тройку крупнейших в России производителей газобетона.

Банк Акцепт поддержал амбиции «Главновосибирскстроя»
Банк Акцепт поддержал амбиции «Главновосибирскстроя»
Фото предоставлено Банком Акцепт.

Кредит на приобретение ранее банкротившегося завода «Бетолекс» предприятие получило в региональном банке Акцепт, взаимовыгодное сотрудничество с которым проверено десятилетиями. Банк финансировал данную сделку в полном объеме средств.

В банке Акцепт уверены, что компетентный подход к управлению производством и амбиции Главновосибирскстроя позволят нарастить объем производства газобетона и увеличить свою долю среди крупных российских производителей, учитывая тенденции роста потребности строительного рынка в автоклавном газобетоне.

ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105

Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37

Сайт: www.akcept.ru


АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567

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