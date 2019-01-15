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Банк «Акцепт» повышает ставки по депозитам

Банк Акцепт всегда предоставляет выгодные условия по депозитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а теперь еще и повышает ставки на сроках размещения от 30 дней!

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"
ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"
Дмитрий Лямзин

По депозитам в рублях «Накопительный» и «Выгодный», теперь действуют ставки до 7 и 7,25% годовых на сроке до 9 месяцев, в зависимости от срока и суммы договора.

Вкладывайте денежные средства, в том числе и на короткие сроки от 2 дней, с выгодной ставкой по депозиту. Каждому клиенту Банка Акцепт гарантируется внимание и индивидуальный подход.

Условия депозита «Выгодный». Депозиты для юридических лиц со сроком размещения от 91 до 550 дней. Предоставляется возможность пополнять вклад. Проценты выплачиваются по окончании срока договора. Ставки устанавливаются в индивидуальном порядке. Валюта депозита: российский рубль. Минимальная сумма депозита: 100 000 руб. Срок размещения — до 550 дней. Условия выплаты процентов: в конце срока действия договора. Дополнительные взносы: допускаются, если до окончания срока депозита осталось не менее 30 дней. Минимальный дополнительный взнос: 100 000 руб. Расходные операции: не допускаются. Пролонгация (перезаключение на новый срок): допускается.

Процентные ставки по депозиту &quot;Выгодный&quot; действуют с 29.12.2018
Процентные ставки по депозиту «Выгодный» действуют с 29.12.2018
Источник: ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»

Условия депозита «Накопительный». Срок размещения от 31 до 730 дней. Есть возможность дополнительных взносов. Проценты выплачиваются или капитализируются ежемесячно по выбору клиента. Валюта депозита: российский рубль. Условия выплаты процентов: ежемесячно, по выбору клиента, путем: причисления к сумме депозита (капитализация), выплаты процентов на расчетный счет клиента. Дополнительные взносы: допускаются. Минимальный дополнительный взнос: 100 000 руб. Расходные операции: не допускаются. Пролонгация (перезаключение на новый срок): допускается.

Процентные ставки по депозиту &quot;Накопительный&quot; действуют с 29.12.2018
Процентные ставки по депозиту «Накопительный» действуют с 29.12.2018
Источник: ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»
ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105

Телефон: 65−93−17

Сайт: www.akcept.ru


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