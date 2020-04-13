Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 апреля 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика
95

Банк «Левобережный» поддержит малый бизнес беспроцентными кредитами

Заемные средства можно будет направить на выплату заработной платы сотрудникам предприятий наиболее чувствительных к кризису отраслей.

СС0

Банк включен в список участников Программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса под 0%, которая реализуется совместно с Банком России, Минэкономразвития и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. В Программе участвуют только банки с высоким кредитным рейтингом не ниже «А-", активно работающие с МСБ.

На поддержку банка в рамках данной Программы могут рассчитывать малые и микропредприятия, включенные в Единый реестр МСП, имеющие активный зарплатный проект в Банке «Левобережный» (ПАО), не находящиеся в стадии банкротства и осуществляющие деятельность в наиболее чувствительных к кризису отраслях, обозначенных в Постановлении правительства РФ № 434 от 03.04.2020 г.: перевозки, культура, спорт, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, образование, организация мероприятий, бытовые услуги.

По закону к субъектам малого бизнеса относятся компании с годовым доходом до 800 млн рублей и численностью сотрудников до 100 человек. К микропредприятиям — компании с доходом до 120 млн рублей в год и штатом работников до 15 человек.

Клиенты, оказавшиеся в сложной ситуации и соответствующие данным параметрам, смогут оформить в Банке «Левобережный» (ПАО) кредит для выплаты заработной платы сотрудникам по льготной ставке 0%, которая будет действовать в течении 6 месяцев.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость