Банк «Левобережный» поддержит малый бизнес беспроцентными кредитами

Банк включен в список участников Программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса под 0%, которая реализуется совместно с Банком России, Минэкономразвития и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. В Программе участвуют только банки с высоким кредитным рейтингом не ниже «А-", активно работающие с МСБ.
На поддержку банка в рамках данной Программы могут рассчитывать малые и микропредприятия, включенные в Единый реестр МСП, имеющие активный зарплатный проект в Банке «Левобережный» (ПАО), не находящиеся в стадии банкротства и осуществляющие деятельность в наиболее чувствительных к кризису отраслях, обозначенных в Постановлении правительства РФ № 434
По закону к субъектам малого бизнеса относятся компании с годовым доходом до 800 млн рублей и численностью сотрудников до 100 человек. К микропредприятиям — компании с доходом до 120 млн рублей в год и штатом работников до 15 человек.
Клиенты, оказавшиеся в сложной ситуации и соответствующие данным параметрам, смогут оформить в Банке «Левобережный» (ПАО) кредит для выплаты заработной платы сотрудникам по льготной ставке 0%, которая будет действовать в течении 6 месяцев.