Банк «Левобережный» поддержит малый бизнес беспроцентными кредитами

Заемные средства можно будет направить на выплату заработной платы сотрудникам предприятий наиболее чувствительных к кризису отраслей.

Банк включен в список участников Программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса под 0%, которая реализуется совместно с Банком России, Минэкономразвития и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. В Программе участвуют только банки с высоким кредитным рейтингом не ниже «А-", активно работающие с МСБ.

На поддержку банка в рамках данной Программы могут рассчитывать малые и микропредприятия, включенные в Единый реестр МСП, имеющие активный зарплатный проект в Банке «Левобережный» (ПАО), не находящиеся в стадии банкротства и осуществляющие деятельность в наиболее чувствительных к кризису отраслях, обозначенных в Постановлении правительства РФ № 434 от 03.04.2020 г. : перевозки, культура, спорт, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, образование, организация мероприятий, бытовые услуги.

По закону к субъектам малого бизнеса относятся компании с годовым доходом до 800 млн рублей и численностью сотрудников до 100 человек. К микропредприятиям — компании с доходом до 120 млн рублей в год и штатом работников до 15 человек.

Клиенты, оказавшиеся в сложной ситуации и соответствующие данным параметрам, смогут оформить в Банке «Левобережный» (ПАО) кредит для выплаты заработной платы сотрудникам по льготной ставке 0%, которая будет действовать в течении 6 месяцев.