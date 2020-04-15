Банк «Левобережный» поддерживает бизнес

Банк «Левобережный» оказывает поддержку своим клиентам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в связи с непростой экономической и эпидемиологической ситуацией в стране и мире.

Банк ценит каждого своего клиента за доверие и финансовое партнерство и разработал комплекс эффективных мер поддержки для бизнеса.

Чтобы значительно сократить для новых и действующих клиентов расходы, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием, Банк «Левобережный»:

Отменяет комиссию за выдачу денежных средств в кассе для выплаты заработной платы;

Отменяет комиссию за услугу «Заморозка счета», по которой можно не платить по счету , если по нему отсутствуют операции;

если по нему отсутствуют операции; Предоставляет сервисы проверки компании и контрагента по 115-ФЗ для безрискового ведения бизнеса.

Специально для новых клиентов банк запустил акцию «Стоп расходы», в рамках которой можно 3 месяца не платить за РКО.

Для поддержки юридических лиц и ИП уже сегодня банк принимает заявки на предоставление кредитных каникул или реструктуризацию кредита.

Кредитные каникулы позволят наиболее чувствительным к кризису компаниям получить отсрочку основного долга и процентов на 6 месяцев, а также уменьшить размер платежей на льготный период для ИП.

Получить кредитные каникулы от банка смогут клиенты, осуществляющие деятельность в отраслях, обозначенных в постановлении Правительства РФ от 03.04.2020 г. : перевозки, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, организация досуга и развлечений, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования и негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации мероприятий; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению.

Для получения кредитных каникул необходимо до 30.09.2020 г. подать заявление с помощью дистанционных сервисов, на сайте или офисе банка.

Кроме того, банк оказывает поддержку клиентам, которые не могут претендовать на предоставление кредитных каникул, и в индивидуальном порядке рассматривает возможность изменения графика платежей в части отсрочки по основному долгу.

Для реструктуризации кредита по программе банка необходимо подать заявку до наступления даты очередного платежа и заключить дополнительное соглашение к кредитному договору со всеми участниками сделки.

Также Банк «Левобережный» (ПАО) включен в Программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, реализованную Банком России, Минэкономразвития и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. В рамках данной Программы банк поддержит малый и средний бизнес беспроцентными кредитами для выплаты заработной платы сотрудникам.

Кредит под 0% смогут получить малые и микропредприятия, включенные в Единый реестр МСП, имеющие активный зарплатный проект в Банке «Левобережный», не находящиеся в стадии банкротства и осуществляющие деятельность в наиболее чувствительных к кризису отраслях, обозначенных в Постановлении правительства РФ № 434 от 03.04.2020 г. : перевозки, культура, спорт, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, образование, организация мероприятий, бытовые услуги.

Нулевая ставка будет действовать 6 месяцев.