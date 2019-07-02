Банк «Левобережный» продолжит льготное кредитование малого и среднего бизнеса по «Программе 6,5»

АО «Корпорация МСП» выделила Банку «Левобережный» дополнительный лимит по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса по «Программе 6,5».

Сумма лимита банку по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства увеличена с 14 июня 2019 года до 1 229,3 млн руб.

Кредит может быть направлен на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели (финансирование мероприятий по приобретению основных средств, модернизации и реконструкции производства, запуску новых проектов/производств), а также рефинансирование действующих кредитов на более выгодных условиях.

Получение кредитных средств по льготной ставке в рамках данной Программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в настоящий момент доступно не только предприятиям, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях, но и прочим предприятиям, в том числе и для торговой отрасли.

По условиям «Программы 6,5» эффективная ставка по кредиту для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях, не может превышать 9,6% годовых, для прочих субъектов МСП — не более 10,6% годовых.

Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках Программы стимулирования кредитования успешно реализуется Банком «Левобережный» с начала 2017 года. За этот период Банк «Левобережный» предоставил субъектом МСП льготных кредитов на сумму более 1 115 млн рублей.

Подробную информацию о совместных программах Банка «Левобережный» и Корпорации «МСП» можно уточнить у сотрудников банка и на сайте АО «Корпорация МСП».

Справка

Единственным учредителем и акционером Корпорации МСП является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Банк «Левобережный» (ПАО) участвует в программах льготного кредитования малого и среднего бизнеса с 2009 года. В настоящее время Банк «Левобережный» (ПАО) предоставляем льготные кредиты заемщикам одновременно по нескольким государственным программам, реализуемым Корпорацией МСП, Минэкономразвития РФ и Минсельхозом РФ.

Полные условия Программы стимулирования кредитования субъектов МСП (6,5) *

Процентная ставка по кредиту для заемщика —до 9,6% годовых для предприятий, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях**, до 10,6% годовых — в иных отраслях. Вид кредита: кредит или кредитная линия с лимитом выдачи/с лимитом задолженности (далее — кредитная линия).

Цели кредитования: инвестиционные проекты, пополнение оборотных средств, рефинансирование действующих кредитов на более выгодных условиях.

Размер кредита — от 3 млн до 1 млрд. рублей. Сроки кредитования — до 3-х лет — на пополнение оборотных средств и до 5 лет — на инвестиционные цели. Условия предоставления кредита (лимита кредитной линии) рассматриваются индивидуально по каждому клиенту. Дополнительные комиссии и сборы отсутствуют.

*Программа утверждена решением Совета директоров АО «Корпорация „МСП“» от 8.02.2017 г., протокол № 27.

** Полный список приоритетных отраслей можно посмотреть на сайте АО «Корпорация „МСП“»

Требования к заемщику: наличие статуса юридического лица или ИП , зарегистрированного на территории РФ;

зарегистрированного на территории РФ; доля финансирования инвестиционного проекта за счет заемных средств составляет не более 80% ( в случае инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей , а также инвестиционных кредитов независимо от размера кредита , погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока , производимого за счет реализации цели кредитования , без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика);

в случае инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей а также инвестиционных кредитов независимо от размера кредита погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока производимого за счет реализации цели кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика); инвестиционные проекты конечного заемщика являются экономически эффективными: чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта является положительной , внутренняя норма рентабельности превышает выбранную ставку дисконтирования ( в случае инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей , а также инвестиционных кредитов независимо от размера кредита , погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока , производимого за счет реализации цели кредитования , без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика);

внутренняя норма рентабельности превышает выбранную ставку дисконтирования в случае инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей а также инвестиционных кредитов независимо от размера кредита погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока производимого за счет реализации цели кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика); отсутствие просроченной ( неурегулированной) задолженности по налогам , сборам и иным обязательным платежам в бюджет бюджетной системы РФ и в государственные внебюджетные фонды;

неурегулированной) задолженности по налогам сборам и иным обязательным платежам в бюджет бюджетной системы РФ и в государственные внебюджетные фонды; положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за последний календарный год;

отсутствие задолженности перед работниками ( персоналом);

персоналом); положительная кредитная история;

отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности ( банкротстве) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности ( банкротстве);

банкротстве) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности банкротстве); юридическое лицо , являющееся контролирующим лицом Инициатора проекта , Заемщика , а также всех лиц , входящих в цепочку собственников Инициатора проекта или Заемщика , является резидентом РФ;

являющееся контролирующим лицом Инициатора проекта Заемщика а также всех лиц входящих в цепочку собственников Инициатора проекта или Заемщика является резидентом РФ; положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за последний календарный год , предшествующий дате принятия уполномоченным банком решения о предоставлении конечному заемщику кредита, ( не применяется к специально созданным проектным компаниям ( SPV)). Вновь созданное юридическое лицо представляет промежуточную или годовую бухгалтерскую отчетность за первый отчетный период , который определяется в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

предшествующий дате принятия уполномоченным банком решения о предоставлении конечному заемщику кредита, не применяется к специально созданным проектным компаниям SPV)). Вновь созданное юридическое лицо представляет промежуточную или годовую бухгалтерскую отчетность за первый отчетный период который определяется в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; положительные чистые активы ( не применяется к специально созданным проектным компаниям ( SPV));

не применяется к специально созданным проектным компаниям SPV)); показатель «общий долг» / «операционная прибыль» юридического лица ( или группы лиц , если рассматриваемое юридическое лицо входит в группу лиц) не превышает 10,0 х.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г.