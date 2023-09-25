Банк «Открытие» аккредитовал два новых ЖК в Барнауле

Банк «Открытие» продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на строительном рынке Алтайского края. В августе банк аккредитовал еще два строящихся в Барнауле жилых комплекса: «Дом на Гоголя» от ООО Специализированный застройщик «Восход» и «Адалин на Южном» от Группы компаний «Адалин».

Аккредитация объекта в банке «Открытие» означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку — уменьшаются.

Покупатели квартир в аккредитованном объекте могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка «Открытие», в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Ипотека для IT-специалистов, «Семейная ипотека для военных».