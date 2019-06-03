Банк «Открытие» аккредитовал строящийся дом компании «Домстрой» на Антона Петрова, 221-д в Барнауле

Жилой дом является частью микрорайона и расположен в районе города с развитой инфраструктурой и удобной транспортной развязкой. Приобрести квартиры в этом микрорайоне теперь можно и с помощью ипотечного кредита от банка «Открытие» по льготной ставке.

Микрорайон на Антона Петрова, 221 расположен между «Ледоколом» и кварталом «Невский». Концепция комфортного жилья, которой руководствуется компания «Домстрой» при возведении своих объектов, предусматривает использование современных качественных строительных материалов, технологий и планировочных решений. Для жителей комплекса предусмотрены внешние парковки, встроенное дошкольное учреждение, комфортные детские площадки и места отдыха для жителей.

Ипотечные программы банка «Открытие» рассчитаны практически на все сегменты рынка недвижимости — от строящегося до готового жилья, есть специализированные программы с использованием материнского капитала, военная ипотека, программы рефинансирования. По итогам 2018 года банк вошел в ТОП-3 банков страны по динамике развития ипотечного кредитования («Эксперт РА»).

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» — системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

Застройщик: ООО СЗ «Домстрой-Барнаул». Проектная декларация на сайте — dom-barn.ru