Банк «Открытие» аккредитовал ЖК «Банаульский лес» в Барнауле

Банк «Открытие» аккредитовал жилой комплекс «Барнаульский лес» строительной компании «Сибирия». Благодаря аккредитации, банк сможет предложить будущим новоселам жилых домов по ул. Змеиногорский тракт, 35а/1 и 35а/2 льготные и комфортные условия по ипотечному кредитованию.

Строительная компания «Сибирия» — одна из ведущих компаний в строительной сфере региона. Специализируется на реализации крупномасштабных жилых объектов в Барнауле, полностью обеспеченных социальной и инженерной инфраструктурой для комфортной жизни, обучения и отдыха.

Жилой комплекс «Барнаульский лес» — это два новых монолитных многоквартирных дома переменной этажности (8 и 9 этажей) в ленточном бору в Центральном районе Барнаула с большой придомовой территорией. Это дома клубного типа. В пешей доступности находятся санаторий «Барнаульский» и лыжная база «Динамо». Неподалеку — Нагорный парк, лестница и новая набережная на реке Обь. Дома строятся по самым современным технологиям.

Площадь квартир от 22 до 100 кв. м. Предполагаемый срок введение в эксплуатацию — 4 квартал 2021 года. «Барнаульский лес» — это идеальное сочетание комфорта городской инфраструктуры и загородного жилья.

В настоящее время в банке «Открытие» действует льготная промоставка на приобретение квартир в ЖК «Барнаульский лес».

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» — надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («А+(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

Проектные декларации на сайте: sk-sibiria.ru