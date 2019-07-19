Банк «Открытие» аккредитовал ЖК «Мотор» в Барнауле

Банк «Открытие» аккредитовал жилой комплекс «Мотор» группы компаний «ВОТЭТОДОМ!». Благодаря аккредитации, банк сможет предложить будущим новоселам жилых домов по ул. Северо-Западной, 15 льготные и комфортные условия по ипотечному кредитованию.

ООО «ВОТЭТОДОМ!» применяет инновационный подход в строительстве жилых домов. Главный принцип — «Современные квартиры в Барнауле должны соответствовать XXI веку». То есть, сочетать эргономичность пространства с комфортом проживания.

Жилой комплекс «Мотор» — это многоквартирный дом из двух корпусов со встроенными объектами общественного назначения. Благоустройство территории предусматривает размещение игровых площадок, площадок для отдыха взрослых, занятий спортом, хозяйственного назначения.

В настоящее время в банке «Открытие» действует льготная промоставка на приобретение квартир в ЖК «Мотор».

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» — надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («А+(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

Проектные декларации на сайте: жкмотор.рф