Банк «Открытие»: более половины предпринимателей избежали убытков в пандемию

Банк « Открытие » провел опрос предпринимателей и оценил влияние кризиса от коронавируса на их бизнес с августа по октябрь текущего года. Результаты исследования показывают, что наблюдается снижение доли компаний, которые временно приостановили работу (с 21% до 9%). При этом, с 3% до 6% увеличилась доля компаний, которые планируют закрывать бизнес. Кроме того, с 6% до 10% выросла доля компаний, которые планируют сокращать масштабы бизнеса в ближайшие 6 месяцев.

Финансовое состояние бизнеса постепенно налаживается: 44% компаний закрыли 3 квартал с прибылью (+12% по сравнению с предыдущим кварталом), а доля компаний, закрывших квартал с убытками, сократилась с 28% до 22%. С 19% до 27% возросла доля компаний, которые отмечают удовлетворительное и стабильное финансовое состояние бизнеса. 59% компаний сократили обороты во время пандемии, и только 28% предпринимателей ожидают рост оборотов в первом полугодии следующего года. С 7% до 15% возросла доля компаний, считающих, что в ближайшие 6 месяцев обороты их бизнеса не изменятся.

Подавляющее большинство (79%) удовлетворены работой своего банка в период кризиса. Основные причины удовлетворенности — стабильная и надежная работа банка, оперативность, поддержка банка в предоставлении скидок, акций и хороших условий. У 77% опрошенных уровень доверия к банкам не изменился.

Основная помощь, которую компании ждут от банков — это кредитные каникулы. Их хочет получить практически каждая пятая компания (18%). Востребованы также снижение стоимости обслуживания и комиссий за платежи и переводы (9%), а также выдача кредитов предприятиям (однако этот вид желаемой помощи сократился с 20% до 8% по сравнению с 3 кварталом 2020).

В опросе участвовали клиенты ведущих банков России — индивидуальные предприниматели, руководители и владельцы компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд рублей в год и численностью персонала до 250 человек. География исследования: города с населением от 100 тыс. человек и более

Опрос проводился в период с конца октября по начало ноября 2020 года.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.