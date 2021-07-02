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Банк «Открытие»: большинство сибиряков выступает против нового локдауна

49% жителей СФО считают, что новый локдаун убьет экономику и еще сильнее снизит доходы населения, еще 36% не видят для него никаких медицинских оснований. 57% сибиряков отрицательно относятся к решению пускать в кафе и рестораны только вакцинированных и переболевших по QR-коду. 40% сибиряков уже вакцинировались от COVID-19 или собираются сделать это в ближайшее время. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие"*.

Локдаун.
Локдаун.
pixabay.com.

О том, что уже вакцинировались от COVID-19, заявили 16% опрошенных жителей Сибири, это один из самых низких показателей в стране. Еще 24% респондентов сообщили, что собираются сделать прививку от СOVID-19 в ближайшее время и при необходимости ревакцинироваться.

Каждый пятый респондент еще не определился, будет ли он прививаться.

40% сибиряков пока не собираются вакцинироваться от коронавируса.

Большинство сибиряков высказалось против нового локдауна. 49% считают, что это окончательно убьет экономику и еще сильнее снизит доходы населения.

36% респондентов-сибиряков полагают, что для нового локдауна в их регионе нет никаких медицинских оснований, — это самый высокий показатель среди всех округов страны.

16% опрошенных жителей Сибири поддержали идею нового локдауна в своем регионе, считая, что только так можно остановить рост заражений.

57% сибиряков отрицательно относятся к решению пускать в кафе и рестораны только вакцинированных и переболевших по QR-коду. Они полагают, что это бессмысленно с медицинской точки зрения и добьет ресторанный бизнес.

30% сибиряков отнеслись к такой мере нейтрально, поскольку редко ходят в кафе и рестораны. По мнению 12% опрошенных, это правильное решение, потому что безопасность превыше всего.

Лишь 22% сибиряков согласны заменить вакцину страховкой, покрывающей затраты на лечение COVID-19. И это самый высокий показатель среди всех российских регионов. При этом 39% не готовы пойти на такую замену и еще столько же заявили, что все зависит от цены подобной страховки.

*Опрос проведен ПАО Банк «ФК Открытие» 25−30 июня по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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