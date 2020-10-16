Банк «Открытие» достиг рекордных показателей в розничном кредитовании

Банк « Открытие » обновил рекорды в розничном кредитовании в III квартале 2020 года. Так, кредитный портфель физических лиц по итогам 9 месяцев составил 420,6 млрд руб. Это на 25% больше, чем размер портфеля по состоянию на 1 января 2020 года, и почти на 60% выше показателей за аналогичный период прошлого года.

Выдачи розничных кредитов по итогам III квартала 2020 года выросли до 82,8 млрд рублей, что на 136% превышает результаты II квартала и на 37% - объем выдач за аналогичный период предыдущего года.

Наиболее значимый рост в 2020 году показала ипотека. Портфель ипотечных кредитов «Открытия» с начала года прирос более чем на треть до 214,4 млрд рублей, по сравнению с III кварталом прошлого года рост составил 74%. Выдачи ипотеки показали еще более впечатляющую динамику. В III квартале 2020 года объем выдач составил 40,3 млрд руб., что почти вдвое больше аналогичных показателей за прошлый год и на 143% выше результата II квартала.

Портфель беззалоговых кредитов в III квартале с начала года вырос на 20% до 188,8 млрд руб. (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил более 50%). Объем выдач кредитов наличными по сравнению со II кварталом увеличился в 2,3 раза до 42,5 млрд руб. По сравнению с прошлым годом рост составил 9,3%. Выдачи кредитных карт по итогам 9 месяцев также выросли более чем на треть за год и более чем в раза по сравнению с предыдущим кварталом текущего года, превысив 51 300 штук.

Михаил Чамров,

директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие»:

— Третий квартал текущего года стал рекордным для российского розничного кредитования. Низкие ставки, программы господдержки по ипотеке и активная работа самих банков, в первую очередь цифровизация и работа над качеством клиентского сервиса, стали причиной взрывного спроса населения на кредиты. Наш банк стал активным участником этих процессов — мы также обновили свои абсолютные рекорды как по портфелю, так и по выдачам.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.