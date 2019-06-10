Банк «Открытие» и АСВ договорились о сотрудничестве

Входящий в топ-10 системообразующий банк «Открытие» и госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и генеральный директор АСВ Юрий Исаев .

Стороны договорились развивать долгосрочные партнерские отношения. Соглашение, в частности, предусматривает информационный обмен по вопросам реализации на торгах имущества ликвидируемых кредитных организаций, включая портфели ипотечных кредитов, автокредитов, потребительских кредитов.

Соглашением Банк «Открытие» и Агентство подтверждают заинтересованность в объединении усилий с целью развития сотрудничества на долгосрочной основе, а также определяют общие условия и направления взаимодействия между сторонами.

Справка

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

О государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»:

ГК АСВ создана в январе 2004 года на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». В соответствии с федеральными законами Агентство выполняет четыре основные функции, обеспечивающие комплексную защиту вкладчиков и иных кредиторов проблемных финансовых организаций (банков, НПФ, страховых организаций). Это — страхование банковских вкладов, гарантирование пенсионных накоплений, осуществление полномочий ликвидатора (конкурсного управляющего) кредитных организаций, НПФ и страховых организаций, а также предупреждение банкротства (санация) банков в рамках согласованных действий с Банком России. Агентство продает имущество ликвидируемых банков, НПФ, страховых компаний, а также активы, приобретенные в ходе оздоровления российских банков.

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