Банк «Открытие» и EPAM внедрили ключевую платформу для инвестиционного бизнеса всего за 3,5 месяца

В 2018 году основная часть инвестиционного подразделения банка была преобразована в независимую компанию, в которой продолжилось применение ранее внедренной системы «Calypso». Для эффективного развития собственного инвестиционного бизнеса банк «Открытие» принял решение построить новую фронт-офисную систему с учетом актуальных требований и новейших тенденций рынка. Ее основой стала уже знакомая банку и хорошо себя зарекомендовавшая платформа «Calypso»: такой выбор позволял добиться поставленной цели в условиях ограниченного времени. Для внедрения системы была привлечена компания EPAM — официальный партнер Calypso Technology Inc.
На новую платформу были перенесены ключевые бизнес-процессы инвестиционного фронт-офиса банка, а также проведена миграция части данных из общей базы предыдущей системы. Специалисты EPAM и «Открытия» проанализировали данные, которые использовались банком в продуктовой среде, определили список объектов и разработали фильтры, запросы и скрипты для выборки только той информации, которая относилась к банку. В «Открытии» была развернута ИТ-инфраструктура на основе Linux- и Windows-серверов, куда через дополнительный сервер выгружались данные. Консультационную поддержку команде оказывали специалисты компании Calypso. Завершающим этапом проекта стало подключение «Calypso» к новому источнику рыночных данных.
В дальнейших планах банка «Открытие» — расширение функциональности «Calypso» для покрытия новых финансовых инструментов и процессов, а также переход на следующую версию платформы и ее интеграция с внутренними информационными системами.
Андрей Середа,
вице-президент, заместитель директора Департамента ИТ-развития банка «Открытие»:
Инвестиционное направление по-прежнему остается важной частью деятельности банка. Мы рады, что благодаря отличной работе нашей команды и квалификации партнеров из EPAM и Calypso Technologies нам удалось обеспечить эффективную и бесперебойную работу бизнеса на всем протяжении проекта. Отдельно хочется отметить профессионализм, технологические компетенции и опыт специалистов EPAM, сыгравших ключевую роль в достижении всех поставленных целей.
ПАО Банк «ФК Открытие»