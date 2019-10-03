Банк «Открытие» и EPAM внедрили ключевую платформу для инвестиционного бизнеса всего за 3,5 месяца

Банк «Открытие» реализовал проект по внедрению системы «Calypso», которая используется для поддержки процессов фронт-офиса в инвестиционной деятельности. Партнером «Открытия» выступила компания EPAM Systems, Inc (NYSE: EPAM), ведущий мировой поставщик услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения. Особенностью проекта стали сжатые сроки: развертывание платформы, миграция данных и подключение нового источника рыночной информации заняли всего 3,5 месяца.

В 2018 году основная часть инвестиционного подразделения банка была преобразована в независимую компанию, в которой продолжилось применение ранее внедренной системы «Calypso». Для эффективного развития собственного инвестиционного бизнеса банк «Открытие» принял решение построить новую фронт-офисную систему с учетом актуальных требований и новейших тенденций рынка. Ее основой стала уже знакомая банку и хорошо себя зарекомендовавшая платформа «Calypso»: такой выбор позволял добиться поставленной цели в условиях ограниченного времени. Для внедрения системы была привлечена компания EPAM — официальный партнер Calypso Technology Inc.

На новую платформу были перенесены ключевые бизнес-процессы инвестиционного фронт-офиса банка, а также проведена миграция части данных из общей базы предыдущей системы. Специалисты EPAM и «Открытия» проанализировали данные, которые использовались банком в продуктовой среде, определили список объектов и разработали фильтры, запросы и скрипты для выборки только той информации, которая относилась к банку. В «Открытии» была развернута ИТ-инфраструктура на основе Linux- и Windows-серверов, куда через дополнительный сервер выгружались данные. Консультационную поддержку команде оказывали специалисты компании Calypso. Завершающим этапом проекта стало подключение «Calypso» к новому источнику рыночных данных.

В дальнейших планах банка «Открытие» — расширение функциональности «Calypso» для покрытия новых финансовых инструментов и процессов, а также переход на следующую версию платформы и ее интеграция с внутренними информационными системами.

Андрей Середа,

вице-президент , заместитель директора Департамента ИТ-развития банка «Открытие»:

Инвестиционное направление по-прежнему остается важной частью деятельности банка. Мы рады, что благодаря отличной работе нашей команды и квалификации партнеров из EPAM и Calypso Technologies нам удалось обеспечить эффективную и бесперебойную работу бизнеса на всем протяжении проекта. Отдельно хочется отметить профессионализм, технологические компетенции и опыт специалистов EPAM, сыгравших ключевую роль в достижении всех поставленных целей.

ПАО Банк «ФК Открытие»