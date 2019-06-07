Банк «Открытие» и фирма «1С» создадут совместную торговую платформу для малого и среднего бизнеса

В числе направлений сотрудничества, которые предусматривает документ — совместная разработка интегрированных продуктов и сервисов для бизнеса. Банк «Открытие» выступит партнером компании «1С» в рамках создания совместной электронной торговой В2В-площадки, позволяющей малому и среднему бизнесу продавать и закупать товары и услуги с использованием юридических и финансовых инструментов, гарантирующих безопасность сделок.

Уже в июне пройдет закрытое бета-тестирование новой платформы. Доступ на платформу будет возможен по инвайтам. Опыт покупателя на B2B-платформе будет похож на опыт работы в обычном B2C интернет-магазине. Заказ можно будет оплатить онлайн через интернет-банк для предпринимателей банка «Открытие». Платформа будет доступна для всех субъектов МСБ. Клиенты 1С и банка «Открытие» автоматически получат доступ к платформе.

Михаил Задорнов,

президент-председатель правления банка «Открытие»:

У 1С уникально большая доля использования российскими предприятиями и широкая партнерская сеть. «Открытие» стало первым банком, реализовавшим возможность эффективного взаимодействия между предприятиями за счет глубокой интеграции с продуктами фирмы 1С. Запуск торговой платформы для МСБ — первый и, бесспорно, очень важный шаг в развитии нашего сотрудничества. И мы намерены продолжить совместную работу над созданием высокотехнологичных финансовых решений для бизнеса.

Борис Нуралиев,

директор «1С»:

Совместная B2B торговая платформа — результат интеграции нашего активно развивающегося сервиса 1С: Бизнес-Сеть и Бизнес-платформы банка «Открытие». Предприниматели в результате смогут предлагать свои товары и услуги напрямую из программ «1С», в которых они ежедневно ведут операционную деятельность и учет.

Справка

АО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Фирма «1С» специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ. «1С» работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть: более 10 000 постоянных партнеров в 25 странах, в том числе более 7500 фирм-1С:Франчайзи, сертифицированных «1С» на оказание комплексных услуг по автоматизации предприятий. Из разработок «1С» наиболее известна система программ «1С:Предприятие» — решения ERP-класса для повышения эффективности предприятий и учреждений, построенные на инновационной технологической платформе, которая обеспечивает высокую гибкость, масштабируемость и производительность корпоративных решений, работу в режиме «облачного» сервиса (SaaS) и на мобильных устройствах. «1С:Предприятие» успешно применяется для автоматизации управления и учета более, чем в 1 500 000 организаций, от малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей до крупнейших корпораций и госструктур. Система лидирует на рынке ERP России по количеству автоматизированных рабочих мест.