Банк «Открытие» и «Курорты Северного Кавказа» договорились о сотрудничестве

В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума банк « Открытие » и «Курорты Северного Кавказа» (КСК) заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ подписали старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» Екатерина Чиркова и генеральный директор КСК Хасан Тимижев.

Стороны договорились о возможности совместной реализации инвестиционных проектов. Кроме того, «Открытие» окажет содействие КСК в организации публичных заимствований и будет выступать консультантом в вопросах государственно-частного партнерства, в том числе концессий.

После подписания соглашения стороны допускают возможность проведения совместных деловых мероприятий, направленных на развитие и укрепление сотрудничества. Соглашение о взаимодействии подписано на 3 года.

«Работа с реальным сектором экономики — одно из приоритетных направлений нашего бизнеса, и мы рады поддержать КСК в развитии туристического кластера и региона в целом. Целью нашей совместной работы станет вклад в развитие бизнес-инициатив Северо-Кавказского федерального округа», — отметила Екатерина Чиркова.

«Наша стратегическая цель — поддержка технологически продвинутых инвестиционных проектов, в том числе в тех отраслях, которые можно считать традиционными для регионов Северного Кавказа. На рассмотрении сейчас большое количество бизнес-инициатив, преобладают проекты в сельском хозяйстве, некоторые из них могут быть успешно масштабированы в разных регионах СКФО. Ставим задачу разработки и реализации проектов межрегионального кластерного характера. Уверен, что сотрудничество с банком „Открытие“ поможет КСК усовершенствовать инструменты поддержки бизнеса в макрорегионе», — прокомментировал Хасан Тимижев.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ПАО Банк «ФК Открытие»