Банк «Открытие» и правительство Алтайского края договорились о развитии сотрудничества

20 мая в Барнауле состоялась рабочая встреча президента — председателя правления банка « Открытие » Михаила Задорнова и губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Они обсудили реализацию проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере, по развитию инфраструктуры, цифровых технологий и решений.

Банк «Открытие» готов принять участие в финансировании региональных проектов в образовании, здравоохранении и дорожном хозяйстве на основе механизма государственно-частного партнерства.

«У „Открытия“ накоплен достаточный опыт реализации таких проектов в разных регионах страны. Мы предложили краевому правительству поддержку в поиске инвесторов, застройщиков, экспертизу этих проектов», — сообщил Михаил Задорнов.

Виктор Томенко в ходе встречи рассказал Михаилу Задорнову о влиянии эпидемиологической ситуации на социально-экономическое развитие региона в прошлом году.

«Пришлось преодолевать целый ряд последствий, поддерживать наши предприятия, организации и наиболее пострадавший — малый и средний бизнес. Участие банков, и банка „Открытие“ в частности, стало очень важным в получении льготных кредитов и юридическими, и физическими лицами», — отметил глава региона.

Также состоялась встреча Михаила Задорнова с членами Правительства Алтайского края, где была рассмотрена текущая ситуация в российской экономике и прогнозы ее развития. Отмечалось, что важным направлением сотрудничества Правительства Алтайского края с банком является повышение доступности и качества финансовых услуг, реализуются зарплатные проекты для предприятий в сфере образования, здравоохранения, культуры и муниципальных учреждений. Банк «Открытие» также готов участвовать в организации «Электронной недели на Алтае», организации ИТ-форума, реализации проектов «Кадры для цифровой экономики», «Цифровое государственное управление» и других.

Сегодня Губернатор края Виктор Томенко и президент банка «Открытие» примут участие в официальном открытии второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Банк «Открытие» выступает генеральным партнером соревнований.

ПАО Банк «ФК Открытие»