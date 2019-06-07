Банк «Открытие» и ПС «Мир» подписали соглашение о развитии инновационных платежных решений

«Открытие» и платежная система «Мир» (ПС «Мир») заключили соглашение о партнерстве. В церемонии подписания документа, прошедшей в рамках Петербургского экономического форума, приняли участие президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и генеральный директор ПС «Мир» Владимир Комлев.

Соглашение предусматривает реализацию проектов в области развития банковских карт и платежных сервисов ПС «Мир», предоставление электронных услуг физическим и юридическим лицам, а также органам власти с использованием национальных платежных инструментов. Разрабатывая новые карточные продукты, «Открытие» и «Мир» намерены обеспечить рост качества и конкурентоспособности совместных сервисов и технологий.

Помимо этого, соглашение предполагает активное региональное продвижение продуктов и сервисов ПС «Мир». Популяризация национальных платежных карт во всех регионах присутствия банка позволит расширить совместную клиентскую базу и нарастить транзакционную активность держателей карт «Мир», являющихся клиентами «Открытия».

Одним из первых совместных проектов банка «Открытие» и ПС «Мир» станет запуск нового формата переводов на базе национальной платежной системы. Данный проект даст жителям России дополнительный безналичный инструмент для осуществления денежных переводов с помощью карт «Мир».

Михаил Задорнов,

президент-председатель правления банка «Открытие»:

Мы рассматриваем сотрудничество с ПС «Мир» как стратегически важный проект, который позволит банку не только нарастить собственный карточный бизнес, но и внести свой вклад в развитие национальной платежной инфраструктуры.

Владимир Комлев,

генеральный директор ПС «Мир»:

Современный мир требует постоянного развития от всех участников банковского рынка, и мы готовы соответствовать этому требованию. Благодаря нашим собственным наработкам и возможностям банка «Открытие» жители России получат наиболее интересные продуктовые предложения и технологические финансовые решения. Они помогут держателям карт «Мир» совершать покупки и переводы с максимальным удобством и выгодой.

Справка

АО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Платёжная система «Мир» — российская национальная платёжная система. Её участниками являются 311 банков, практически все они уже осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются выпуском карт «Мир». Выпущено уже 59,4 млн карт. Карты принимаются за рубежом, в том числе за счет ко-бейджинговых программ с международными платежными системами; выпускаются карты «Мир"-Maestro, «Мир"-UnionPay и «Мир"-JCB. Оператором платёжной системы «Мир» является акционерное общество «Национальная система платёжных карт» (НСПК). Задачи НСПК — обеспечение бесперебойности операций по картам международных платёжных систем на территории России, построение и развитие российской системы платёжных карт. Внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, осуществляются через процессинг операционного платёжного и клирингового центра НСПК (ОПКЦ НСПК). Официальный сайт ПС «Мир» www.mironline.ru Официальный сайт АО «НСПК» www.nspk.ru