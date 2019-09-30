Банк «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» меняют сегмент инвестиционного страхования жизни

Банк «Открытие» запустил продажи инновационного продукта инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с регулярными взносами «Страйк» от «Росгосстрах Жизнь». Новый продукт сочетает в себе преимущества ИСЖ и накопительного страхования жизни: участие в динамике рынка на всю сумму взносов уже с одного первого взноса, прозрачную механику начисления инвестиционного дохода, возможность получать налоговый вычет в размере 13% от взноса ежегодно и высокую страховую защиту. Аналогичных продуктов на рынке сегодня нет.

«Сейчас рынок страхования жизни практически полностью зависит от продуктов с единовременными взносами, что делает сборы страховщиков очень волатильными — еще год назад они росли двузначными темпами, а по итогам полугодия 2019 года упали на 10%, — комментирует Алексей Руденко, генеральный директор СК „Росгосстрах Жизнь“. — Мы же видим огромный потенциал в продуктах с регулярными взносами. Во-первых, они позволяют выходить на новую целевую аудиторию клиентов, более молодых по возрасту и у которых нет сбережений, а есть только текущие доходы. Во-вторых, здесь происходит непрерывный диалог с клиентом: страховщик „не зарывает голову в песок“ на 5 лет, и вероятность, что клиент окажется разочарован работой программы к концу срока, гораздо меньше. Регулярные взносы также позволяют ежегодно получать налоговый вычет, и это повышает клиентскую ценность. Мы уверены, что подобные продукты способны в ближайшее время сильно поменять сегмент ИСЖ».

Программа работает следующим образом. Как и в классическом ИСЖ с единовременным взносом, страховая компания гарантирует 100% защита капитала, а клиент выбирает инвестиционную стратегию (базовый актив), которая обеспечивает потенциальную доходность. Однако, вместо всей суммы сразу, в момент заключения договора клиент инвестирует лишь один взнос — 20%, и этого достаточно для обеспечения участия в доходности выбранной стратегии на всю сумму. Такая механика аналогична механизму рассрочки.

Кроме того, ежегодный график инвестирования позволяет максимизировать налоговые преимущества, так как клиент может получать налоговый вычет от каждого взноса, а не от одного, как в классическом единовременном ИСЖ. Например, единовременно инвестировав в классический продукт ИСЖ 600 000 рублей, клиент может рассчитывать на льготу от максимальной базы 120 000 рублей. В то же время, при ежегодном инвестировании по 120 000 рублей клиент получает льготу на весь капитал (600 000 рублей).

При взносе фактически 1/5 капитала страховая защита по рискам ухода из жизни тоже сразу действует на всю сумму по программе.

Главная особенность продукта — повышение эффективности инвестиций и прозрачность инвестиционного дохода. У клиента в выбранной стратегии, как и в классическом единовременном ИСЖ, указан коэффициент участия (КУ): например, если КУ =100%, доходность, начисляемая клиенту, равна 100% доходности выбранной стратегии (которую можно проследить в открытых источниках); если КУ =130%, то клиент получает 130% и т.п. По прошествии 1 года в случае падения доходности инвестиций в рамках выбранной стратегии КУ клиента вырастает на значительную величину, а в случае роста доходности — КУ растет медленнее. Таким образом, регулярные взносы снижают инвестиционный риск для клиента.

«Уверена, что новый продукт ИСЖ будет востребован у наших клиентов, в особенности среди более молодой аудитории, которая не имеет накоплений, но хочет инвестировать текущие средства с помощью надежных и прозрачных финансовых инструментов, — говорит Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов банка «Открытие». — Вместе с коллегами из «Росгосстрах Жизнь» мы рады первыми на российском рынке предложить такой революционный продукт, как «Страйк».

Полис «Страйк» рассчитан на 5 лет, взносы ежегодные — от 25 000 рублей в год. Клиенту доступен выбор активов в рамках инвестиционной стратегии: акции Apple, акции FEDEX.

Справка

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%. «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания ПАО СК «Росгосстрах», входящая в группу банка «Открытие», акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и через банки-партнеры.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 1500 офисов и представительств компании, порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2018 года система РОСГОССТРАХ отметила 97 лет со дня своего создания.

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