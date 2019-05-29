Банк «Открытие» на Алтае резко увеличил выдачи потребительских кредитов

Главным фактором роста стал запуск льготной программы кредитования наличными под 9,9% (с марта 2019 года). Такая ставка действует в первый год кредитования.

Сибирский федеральный округ входит в пятерку лидеров в стране как по количеству выдач, так и по общему объему кредитования наличными. C марта по май в банке по СФО всего было выдано 5 669 кредитов наличными на сумму 2,6 млрд рублей. В том числе, в рамках льготной программы кредитования — 4 770 кредитов на 2,2 млрд рублей — это второе место в стране по количеству выдач и пятое — по объему. Таким образом, доля кредитов, выданных по льготной программе, составила более 80% как по количеству выдач (84%), так и по объем (85%).

По объему выдач регионы СФО суммарно находятся на 5 месте с долей 10%. На первом месте — Западная Сибирь (31%), на втором — Москва (16%). На третьем месте среди регионов- лидеров Северо-Западный федеральный округ (13%), далее с небольшим отрывом идет Поволжье (12%).

В Алтайском крае банк выдал с марта по май 2019 года 379 потребительских кредитов на 177 млн рублей, в рамках льготной программы — 319 кредитов на 136 млн рублей. Доля выдач по этим кредитам в общем объеме выдач составила 84% по количеству и 77% по объему.

В I квартале 2019 года по сравнению с I кварталом 2018-го рынок кредитов наличными по продажам вырос в России на 27%. При этом в «Открытии» аналогичный показатель увеличился в 8,5 раз.

Эльвира Вебер,

управляющий банком «Открытие» в Алтайском крае:

Льготная ставка 9,9% интересна всем клиентам, потому как позволяет им сэкономить на процентных выплатах банку. И если клиент будет гасить кредит досрочно, то получит дополнительную выгоду в виде уменьшенных платежей по процентам в будущих периодах. А если полностью погасит кредит в первый год, то весь кредит обойдётся ему всего в 9,9%.

В настоящий момент ситуация с размером ставок на рынке потребительских кредитов отличается стабильностью. Колебания ставки возможны в основном в рамках промоакций банков.

Продолжающийся в России рост потребительского кредитования на фоне падения реальных доходов населения не является угрозой для банков и самих заемщиков. «Задолженность домохозяйств по отношению к уровню ВВП в России еще значительно отстает от уровня развитых стран, а отношение задолженности по потребительским кредитам к доходам населения еще далека от исторических максимальных значений, поэтому на текущий момент угрозы закредитованности населения мы не наблюдаем», заключает Михаил Чамров, вице-президент, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».

Продолжающийся в России рост потребительского кредитования на фоне падения реальных доходов населения не является угрозой для банков и самих заемщиков. «Задолженность домохозяйств по отношению к уровню ВВП в России еще значительно отстает от уровня развитых стран, а отношение задолженности по потребительским кредитам к доходам населения еще далека от исторических максимальных значений, поэтому на текущий момент угрозы закредитованности населения мы не наблюдаем», заключает Михаил Чамров, вице-президент, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».

Банк «Открытие» запустил новый кредит наличными по ставке 9,9% 11 марта 2019 года. Ставка действует в течение первого года кредитования для всех заемщиков с программой страхования. Срок кредитования — от 2 до 5 лет, сумма — от 50 000 до 5 000 000 рублей, без залога или поручительства. На сегодняшний день это одно из самых привлекательных предложений на российском рынке. Со второго года пользования кредитом и далее ставка составит от 10,9% до 16,5% годовых в зависимости от суммы и срока кредитования, а также кредитоспособности заемщика. Подать заявку на кредит клиенты могут как в офисе банка, так и через сайт www.open.ru.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» — системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («А+(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

Требования к заемщику: гражданин РФ в возрасте от 21 до 68 лет, зарегистрирован в регионе присутствия банка, проработал не менее 3 месяцев на текущем месте работы, не является ИП, минимальный ежемесячный доход по основному месту работы после налогообложения 15 000 рублей.