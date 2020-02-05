Банк «Открытие» на Алтае в пять раз увеличил выдачи ипотеки в 2019 году

Банк «Открытие» в 2019 году увеличил выдачи ипотеки в Алтайском крае почти в пять раз — до 925 млн рублей — против 189 млн в 2018-м. По России банк в 2019 году нарастил выдачи ипотеки в 1,9 раза — до 92 млрд рублей против 48,1 млрд в 2018-м. Причем такой результат достигнут на фоне падения российского рынка ипотеки в 2019 году после двух лет подряд рекордных выдач и двузначных темпов роста.

В общероссийском рейтинге Москва предсказуемо стала абсолютным лидером по объему и количеству выданных ипотечных кредитов, в тройку самых ипотечных городов России также вошли Санкт-Петербург и Новосибирск. Вслед за ними в первой десятке расположились Екатеринбург, Казань, Тюмень, Пермь, Краснодар, Ханты-Мансийск и Нижний Новгород.

По объему и доле рынка ипотечных кредитов банк «Открытие» по стране уверенно удерживает позиции в топ-5. За год доля банка на рынке ипотеки выросла в 2 раза — до 3%. Ипотечный портфель банка за 2019 год увеличился в 1,9 раза — до 161 млрд рублей.

В Алтайском крае банк занимает 3-ю позицию по объему выдач и 6-ю — по портфелю. Ипотечный портфель банка в регионе за год вырос почти в шесть раз — до 1,1 млрд рублей.

Одна из главных глобальных тенденций рынка — снижение средневзвешенной ставки выдач по ипотеке во второй половине 2019 года до исторически минимальных значений. Этому способствовало планомерное снижение ключевой ставки Банком России.

Еще одной заметной тенденцией рынка стало активное развитие дистанционных сервисов работы с ипотечными клиентами. Среди ипотечных трендов также можно выделить рост популярности программы льготной ипотеки для семей с детьми («Семейная ипотека») после изменения условий предоставления субсидий банкам со стороны Министерства финансов в апреле 2019 года.

В 2019 году банк «Открытие» в Алтайском крае рефинансировал ипотечные кредиты на 210 млн рублей. Поскольку ипотечные ставки сейчас на минимуме, спрос на рефинансирование станет одним из трендов рынка в первой половине 2020 года.

Важным фактором развития ипотечного рынка в стране стало введение с 1 июля 2019 года финансирования строительства нового жилья через механизм эскроу-счетов. Первым регионом, в котором банком «Открытие» был открыт эскроу-счет, в марте 2019 года стал Красноярск Благодаря повышению привлекательности условий кредитования через эскроу во второй половине 2019 года спрос на кредиты под залог прав требования в новостройках вырос. Таким образом, прогнозы относительно возможного негативного влияния эскроу-счетов на ипотечное кредитование не оправдались. Банк «Открытие» стал одним из лидеров среди российских банков по работе с застройщиками, в том числе активно развивая проектное финансирование через счета эскроу.

По мнению Эльвиры Вебер, управляющего банком «Открытие» в Алтайском крае, текущий низкий уровень ставок способен поддержать в 2020 году спрос на ипотеку на высоком уровне. Дополнительными факторами роста спроса могут стать программа «Семейная ипотека», другие государственные программы субсидирования ипотечной ставки, а также рефинансирование действующих кредитов. При этом любое возможное усиление регулирования ипотечного кредитования (ужесточение требований к кредитам без подтверждения дохода или к кредитам с пониженным первоначальным взносом) может отрицательно сказаться на рынке.

В 2020 году при условии сохранения текущего уровня ключевой ставки — 6,25% - и отсутствии внешних макроэкономических негативных факторов, способных повлиять на рынок недвижимости, возможно возвращение ипотечного кредитования в России к росту в абсолютных и относительных величинах. Еще одним драйвером роста в условии минимальных ставок должно стать рефинансирование ипотечных кредитов. В банке «Открытие» планируют увеличить объемы выдачи ипотеки в 2020 году в 1,3 раза по сравнению с 2019-м.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.