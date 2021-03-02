Банк «Открытие» на Алтае за год в полтора раза увеличил объемы кредитных выдач

По итогам 2020 года банк « Открытие » в Алтайском крае нарастил объемы кредитных выдач на 49% - до 9,8 млрд рублей. Кредитный портфель банка в регионе за год увеличился на 28% - до 11 млрд рублей. Портфель пассивов за год вырос на 56% - до 12,5 млрд рублей.

Банк «Открытие». Автор фото: Владимир Вдовин

Населению Алтайского края и республики Алтай банк выдал за год около 6 тысяч кредитов на общую сумму 2,9 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в 2019 году. В том числе, ипотеки на 1,7 млрд рублей, потребительских кредитов — на 1,2 млрд рублей. Портфель розничных кредитов (ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты) за год увеличился практически вдвое — до 4,2 млрд рублей.

Малому и среднему бизнесу региона банк выдал за год 1,9 млрд рублей кредитных средств. Кредитный портфель МСБ на конец 2020 года составил 2,3 млрд рублей.

Корпоративному бизнесу банк выдал на 140% больше заемных средств, чем годом ранее — 4,9 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративно-инвестиционного бизнеса за год увеличился на 17%.

Объем привлеченных средств в регионе за 2020 год увеличился на 56% и составил 12,5 млрд рублей. Наибольший объем привлечений отмечен в крупном бизнесе — 5,1 млрд рублей (почти втрое больше, чем в 2019 году). Малый и средний бизнес на конец прошлого года хранил на депозитах в банке «Открытие» 2,7 млрд рублей (в полтора раза больше, чем в 2019 году). Население хранит на вкладах в банке 3,1 млрд рублей. Клиенты Private Banking вдвое нарастили объемы средств на вкладах банка «Открытие» — до 1,6 млрд рублей. Большую роль в этом сыграло открытие первого в Алтайском крае офиса формата Private Banking на Короленко, 63.

«В минувшем году банк „Открытие“ на Алтае реализовал первую в сети банка по стране сделку хеджирования товарного риска цен на уголь. За год сотрудникам банка в регионе удалось заключить сделок хеджирования товарных, валютных и процентных рисков на 200 млн долларов. Эти сделки увеличили финансовую устойчивость клиента в условиях экономического кризиса и падения цен на сырьевые товары», — отмечает управляющий банком «Открытие» в Алтайском крае Эльвира Вебер.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA-") и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.