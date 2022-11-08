8 ноября
﻿
Экономика

Банк «Открытие» на месяц отменяет комиссии за переводы для предпринимателей

Участники акции «Полмиллиона в подарок» получат возможность перевести 500 тысяч рублей на счет физического лица без комиссии. Акция проводится с 7 ноября по 31 декабря 2022 года, в ней могут принять участие новые клиенты банка «Открытие» — представители малого и среднего бизнеса.

Банк «Открытие».
Банк «Открытие».

Для участия в акции нужно завести в «Открытии» рублевый счет, подключив пакет услуг «Быстрый рост» или «Свой бизнес». В течение 30 дней после этого достаточно совершить одну из трех операций: перевод физическому лицу, перевод юридическому лицу или перевод ИП доходов от предпринимательской деятельности на свой счет физлица в банке «Открытие». Затем участникам акции автоматически подключается опция бесплатного перевода на счета физлиц сроком на месяц — так клиент сможет перевести до 500 тысяч рублей.

Подробности об акции можно узнать на сайта банка «Открытие»

ПАО Банк «ФК Открытие».

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость