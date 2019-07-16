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Экономика
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Банк «Открытие» начал сбор биометрических данных жителей Барнаула

Банк переоборудовал четыре офиса в Барнауле для приема биометрических данных клиентов. Услуга сдачи биометрических данных и регистрации в ЕСИА доступна каждому, кто намерен в дальнейшем удаленно пользоваться сервисами банков и государственных учреждений.

В процессе сбора биометрических данных для идентификации пользователя используются два параметра — лицо и голос. На первом этапе процедуры осуществляется сбор биометрических контрольных шаблонов (БКШ): сотрудник банка делает фотографию лица клиента, далее необходимо произнести контрольную фразу, состоящую из трех наборов цифр. Собранные данные передаются и хранятся в единой биометрической системе (ЕБС), после чего могут использоваться при дистанционном оформлении продукта или услуги любого банка, предоставляющего сервис нового формата с помощью удаленной идентификации.

Эльвира Вебер,
бизнес-лидер банка «Открытие» в Алтайском крае:

Как показывает столичный опыт, в первое время число клиентов, желающих записать свои биометрические профайлы, не превышает нескольких десятков человек в месяц. Поэтому рост интереса к новой услуге мы ожидаем лишь в следующем году, но свою сеть технологически готовим заранее. Уже скоро банк начнет и разработку линейки специальных финансовых услуг и продуктов, изначально ориентированных на предоставление в удаленном режиме тем, чьи профили находятся в единой биометрической системе.

Отделения банка «Открытие», оказывающих услугу приема биометрических данных, можно найти здесь.

Справка

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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