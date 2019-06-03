Банк «Открытие» намерен выплатить дивиденды уже по итогам 2018 года

Наблюдательный совет банка «Открытие» принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров банка утвердить выплату дивидендов за 2018 год в размере 2 млрд рублей.

В общей сложности банк направит на выплату дивидендов 33,9% от чистой прибыли банка «Открытие» по РСБУ за 2018 год, которая составила 5,9 млрд рублей.

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, Наблюдательный совет банка «Открытие» рекомендовал утвердить 9 июля 2019 года.

Михаил Задорнов,

президент-председатель правления банка «Открытие»:

Мы считаем выплату дивидендов важнейшим принципом нашей работы, именно поэтому Наблюдательным советом и было принято такое решение. Даже несмотря на то, что стратегия развития банка не предполагала дивидендные выплаты по итогам 2018 года.

В случае достижения запланированных финансовых результатов в 2019 году, а итоги первых пяти месяцев вселяют уверенность в это, сумма дивидендов увеличится.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» — системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.