Банк «Открытие» нарастил долю цифровых продаж в 2020 году

Банк « Открытие » объявил о результатах цифровизации розничного бизнеса в 2020 году. Банк существенно нарастил долю продаж в цифровых каналах и запустил безвизитную технологию дистрибуции карточных и кредитных продуктов.

Наиболее заметным эффект диджитализации был в кредитовании. По итогам 2020 года объем ипотечных продаж в цифровых каналах составил 33,6 млрд руб. (почти четверть от общего объема выдач ипотеки), дистанционные продажи кредитов наличными составили 51 млрд р (38% от общего объема выдач), из них 10,6 млрд руб. выданы без визита в офис. Выдачи кредитных карт с доставкой на дом составили 3700 штук (объемом более 2,3 млрд руб.).

2020 год банк «Открытие» значительно расширил географию курьерской доставки карточных продуктов. В настоящий момент сервис доступен как действующим, так и новым клиентам в 138 городах для доставки дебетовых карт и в 27 — для доставки кредитных карт, в том числе в тех локациях, где нет отделений банка. Наряду с запуском виртуальных карт сервис доставки позволил в полтора раза нарастить объем продаж кредитных карт и на 33% - продажи дебетовых карт в digital-каналах, несмотря на снижение экономической активности населения и ограничения в связи с пандемией.

В планах банка на 2021 год — продолжить цифровизацию кредитования, в том числе ипотеки. Кроме того, «Открытие» планирует запустить целый ряд новых карточных продуктов, в том числе виртуальных, а также существенно расширить возможности сервиса доставки карт — до 500 городов. Переход продуктов в цифру снижает их себестоимость для банка, что в конечном счете позволяет сделать их не только более удобными, но и более выгодными для клиентов.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA-") и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.