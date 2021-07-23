Банк «Открытие» объявляет о покупке доли «Точки» у QIWI

Мы признательны командам «Точки», QIWI и «Открытия» за результаты, которые компания продемонстрировала рынку. Банк «Открытие», как стратегический акционер, инвестировал и продолжит инвестировать в развитие «Точки». Увеличение доли банка «Открытие» в «Точке» — часть нашей стратегии развития цифровой платформы для малого бизнеса. Это позволит столь же оперативно тестировать и выводить на рынок новые финтехсервисы, технологические разработки и комплексные предложения для малого бизнеса. «Точка» имеет ценный опыт и эффективную бизнес-модель, лояльных клиентов и уникальную корпоративную культуру, которые важно развивать и масштабировать для удобства малых предприятий и предпринимателей.

Мы гордимся результатами, достигнутыми «Точкой». Благодаря совместным усилиям управленческих команд группы QIWI, банка «Открытие» и АО «Точка», всего за три года проект стал уникальным масштабируемым бизнесом, предоставляющим широкий спектр услуг для МСБ. Изначально КИВИ Банк и банк «Открытие» развивали проект в форме мультибанковской модели, однако со временем стало ясно, что проект превратился для QIWI в успешную финансовую инвестицию, а не в стратегическое направление для дальнейшего развития. Когда мажоритарный акционер «Точки» — банк «Открытие» предложил приобрести нашу долю по привлекательной цене с условием продолжения взаимовыгодного сотрудничества, мы оценили это как своевременную и благоприятную возможность выхода из проекта. В результате мы довольны стоимостью продажи и считаем, что сделка запланирована на благоприятное для нашей компании время. Мы можем с уверенностью сказать, что финансовые вложения в проект «Точка» оказались успешными. В рамках группы QIWI мы по-прежнему сосредоточены на обеспечении стабильного роста бизнеса на базе стратегических ниш в сегментах цифровых развлечений, самозанятых, электронной коммерции, денежных переводов и торгового финансирования для МСБ. В соответствии с нашими планами по развитию основных ниш, мы будем и дальше реализовывать проекты в сегментах B2B и B2B2C. Поскольку этот рынок предоставляет неограниченные возможности в недообслуженных сегментах, он остается одной из наших ключевых областей для будущего роста. Портфель наших продуктов, качество обслуживания, гибкость и опыт позволяют нам и дальше предоставлять лучшие в своем роде цифровые решения для наших клиентов.