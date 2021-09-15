Банк «Открытие» одним из первых присоединился к новой программе господдержки предпринимателей

Новый механизм предоставления поручительств для малого и среднего бизнеса разработан Правительством совместно с Корпорацией МСП. Банки-партнеры будут самостоятельно формировать свои портфели кредитов малого и среднего бизнеса, обеспеченные поручительством Корпорации МСП. Программа упростит процесс получения кредитов для предпринимателей и сделает его быстрее.

Поручительства Корпорации МСП будут обеспечивать до половины от суммы кредита, а для клиентов, работающих в приоритетных отраслях экономики, до 85%. Заемщик сможет получить поддержку как по микрокредиту до 10 млн рублей, так и привлечь крупный кредит — сумма поручительства Корпорации может достигать 1 млрд рублей. Задачей нового механизма станет увеличение финансовой доступности для широкого круга предпринимателей.

Банк «Открытие» планирует запустить программу в середине сентября — со старта пилота в Корпорации МСП. Кредиты будут предоставляться по ставке от 8,5% годовых. При этом для заемщиков банка поручительство Корпорации МСП будет бесплатным.

Надия Черкасова,

заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»:

— Зонтичное поручительство для предпринимателей станет важной мерой гарантийной финансовой поддержки. Новый механизм позволит расширить доступ к финансированию и ускорить получение кредитных средств.

Александр Исаевич,

генеральный директор Корпорации МСП:

— Зонтичный механизм станет дополнительной мерой государственной поддержки в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Этот механизм даст возможность банкам снизить риски по каждому заемщику МСП и расширить круг получателей финансовой поддержки. Теперь финансирование станет доступнее в том числе предпринимателям, которые только начали свою деятельность. Новый механизм позволяет бизнесу получить средства на привлекательных, доступных условиях. К 2024 году предприниматели смогут дополнительно привлечь при помощи нового продукта свыше 600 млрд рублей.

Новый механизм предоставления поручительств для малого и среднего бизнеса разработан Правительством РФ совместно с Корпорацией МСП и Минэкономразвития.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.