Банк «Открытие»: перевод долевого строительства на эскроу-счета сделал отрасль значительно прозрачнее

О том, насколько банки, строители и покупатели квартир оказались готовы к работе по эскроу-счетам и как это отразилось на рынке недвижимости, рассказывает Эльвира Вебер, управляющая банком « Открытие » в Алтайском крае.

Для застройщиков запуск программ по эскроу-счетам стал в какой-то степени спасением. Теперь девелопер не зависит от колебаний спроса и может полностью положиться на кредит. Уже сейчас более 120 застройщиков в 34 регионах России доверили банку «Открытие» размещение средств дольщиков на счетах эскроу. Общая сумма остатков на счетах превышает 110 млрд руб­лей. В планах банка к концу года увеличить этот объем.

Для банка «Открытие» проектное финансирование — приоритетная задача на ближайшие годы. И мы в Алтайском крае активно поддерживаем этот тренд. Только за последние месяцы мы заключили несколько крупных сделок по проектному финансированию — с ЖК «Локомотив"* и ЖК «Дружный-3"**. В работе находится еще несколько интересных проектов.

Эльвира Вебер , управляющая ПАО Банк «ФК Открытие» в Алтайском крае. Анна Зайкова

У нас разработана целая программа кредитной поддержки застройщиков, позволяющая банку участвовать в проекте с момента приобретения площадки до выхода на продажи. Банк готов финансировать не только этап строительно-монтажных работ и продаж жилого комплекса, но и программы для финансирования ранних этапов проекта: разработки проектной документации, покупки площадки и т.п. В частности, при утверждении генерального плана застройки участка (ГПЗУ) — бридж-кредит, а при достижении 30% готовности комплекса — кредит на развитие бизнеса.

Покупатели очень быстро прониклись идеей эскроу-счетов: они понимают, что благодаря этому получают практически «железные» гарантии сохранности своих средств. Эскроу для них стали прозрачным и надежным инструментом для вложений в рынок недвижимости.

Существенное влияние на рост интереса покупателей к новостройкам оказали более низкие ставки по ипотеке, если она выдается на покупку квартиры в доме, строящемся с применением эскроу-счета: по программе «Новостройка с эскроу» застройщик может дать покупателям квартир скидку на период строительства дома по ипотечной ставке до 4% годовых. При максимальной скидке от застройщика ставка может составить 1,7%. Партнер при этом получает привлечение дополнительного потока клиентов и возможность использования маркетинговой ставки в рекламной кампании. Продолжает свое действие и льготная программа от государства — ипотека по ставке от 5,7%***.

Эльвира Вебер , управляющая ПАО Банк «ФК Открытие» в Алтайском крае. Анна Зайкова

Кроме того, интерес покупателей квартир в новостройках в какой-то момент был подогрет дефицитом объектов инвестирования. Ставки по депозитам находятся на низком уровне, фондовый рынок требует высокой квалификации и знаний, валютный рынок весьма волатильный, и наши сограждане не спешат вкладываться в него. Остается один инструмент — жилищные инвестиции. Вложение средств в недвижимость остается приоритетным для большинства наших соотечественников.

Не могу не высказаться о последних тенденциях: стремительный рост цен на новостройки — острый вопрос. Многие винят в этом проектное финансирование, но это не совсем правильно. Анализ, проведенный банком «Открытие», показал, что ценовые изменения из-за этого очень незначительны. В результате компенсации за счет привлечения средств дольщиков на счета эскроу средневзвешенная ставка по проектному финансированию составляет лишь 3,6%, формируя не более 5% от себестоимости.

На мой взгляд, для ответственных участников рынка недвижимости текущая ситуация складывается достаточно благоприятно. Рынок проектного финансирования продолжит свой рост ориентировочно на 20−25% до конца 2021 года.

Эльвира Вебер , управляющая ПАО Банк «ФК Открытие» в Алтайском крае. Анна Зайкова

Индивидуальный подход и гибкость в применении инструментов проектного финансирования, широкий набор сопутствующих кредитных продуктов, скорость реализации сделки, оптимизированный бизнес-процесс по открытию и сопровождению эскроу-счетов дольщиков, развитая сеть отделений, одна из самых выгодных на рынке ипотечных программ — это наши главные конкурентные преимущества. К тому же, совместно с застройщиками разрабатываем индивидуальные условия: есть предложения со ставкой 0,5% на первый год, либо снижение ставки на 2% на период строительства. Все это будет способствовать росту объемов проектного финансирования и развитию строительной отрасли в нашем крае.

* Застройщик ООО «ШОДО». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

** Застройщик ООО «Строительная инициатива». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

*** Подробную информацию об условиях предоставления и ставках можно посмотреть на сайте www.open.ru