Банк «Открытие» по итогам 2019 года впервые вошел в Топ-6 лидеров по потребительскому кредитованию

Банк «Открытие» переместился за год на пять позиций вверх — с 11-го на 6-е место — по выдачам потребительских кредитов. За 2019 год потребительское кредитование в банке выросло в 2,2 раза — с 64 млрд до 142 млрд рублей.

При этом по темпам прироста продаж потребительских кредитов банк «Открытие» занимает второе место на рынке, а в конце 2019 года впервые перешагнул отметку 1 млрд рублей выдач в день. В планах кредитной организации в 2020 году увеличить объемы выдач в 1,2−1,5 раза, до 187 млрд. рублей.

Более чем двукратного роста потребительского кредитования в 2019 году банку удалось добиться за счет ускорения и упрощения процедуры получения кредита, а также за счет развития дистанционных каналов привлечения клиентов. В некоторых регионах успешно прошли пилотные проекты по доставке кредита и кредитной карты по месту требования заемщика.

Снижение ставок на рынке способствует высокому спросу на продукт рефинансирования действующих кредитов, который характеризуется более высокими средними чеками. Благодаря этому средний чек потребительского кредита за 2019 год вырос в банке на 14%.

По словам Михаила Чамрова, директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие», в 2019 г. на рефинансирование потребительских кредитов в банке было выделено 82,9 млрд руб. Доля таких кредитов составляет уже больше половины от общего объема выдач. «Клиенты с удовольствием рефинансируют старые кредиты на более выгодных условиях и берут дополнительную сумму на руки на личные нужды. Повышенный спрос связан с тенденцией к снижению ставок в банке и на рынке в целом», — говорит Михаил Чамров.

Топ-10 российских регионов банка «Открытие» по сумме выданных в 2019 году потребительских кредитов возглавил Ханты-Мансийский автономный округ, опередивший даже Москву. На третьем месте с большим отрывом от регионов-лидеров расположился Санкт-Петербург. В «десятку» также вошли Новосибирская, Московская, Свердловская области, Пермский край, Краснодарский край и Тюменская область.

Главными тенденциями на рынке потребительского кредитования в 2019 году эксперты банка «Открытие» называют активную диджитализацию процессов и вывод большинства сервисных операций за пределы отделений. Внедрение дистанционных сервисов обслуживания позволяет значительно сэкономить время на получение услуги и сократить расходы кредитных организаций.

Еще одна явная тенденция 2019 года — снижение ставок по необеспеченным кредитам вслед за ключевой ставкой Банка России. «В 2020 году снижение ставок может продолжаться за счет дальнейшего снижения ключевой ставки. Однако рост потребительского кредитования замедлится в свете мер по охлаждению рынка, предпринимаемых Банком России», — прогнозирует Михаил Чамров.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.