Банк «Открытие» почти на треть нарастил кредитные выдачи в Алтайском крае

По итогам первого квартала 2021 года объем кредитных средств, выданных банком « Открытие » населению и бизнесу Алтайского края, составил 2,9 млрд рублей, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Банк демонстрирует в регионе стабильный рост по всем продуктам. Об этом в рамках пресс-конференции в Барнауле рассказали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и управляющий банком в Алтайском крае Эльвира Вебер.

Михаил Задорнов обозначил основные тренды в цифровизации банковских услуг. «В 2020 году произошел стремительный рост объемов финансовых услуг, оказываемых дистанционно: количество клиентов, использующих мобильный и интернет-банк, возросло за год на 20%, до 75%. В марте-апреле 2021 года существенно увеличилось количество расчетов токенами (смартфонами) как средством платежа. По уровню токенизации банковских процессов и количеству трансакций через токены наша страна входит в число мировых лидеров. Еще одним важным трендом цифровизации сегодня является отлаженный процесс доставки «на дом» как физическим, так и юридическим лицам кредитов и карт, и доля таких продаж постоянно растет. По темпам роста дистанционно открываемых счетов банк «Открытие» опережает российский банковский рынок. Причем, через удаленную идентификацию открывают счета как физические, так и юридические лица. Особенно это заметно среди клиентов малого и среднего бизнеса — ежемесячно они открывают дистанционно от 15 до 20 тысяч счетов. Среди розничных клиентов к концу 2021 года доля продаж через дистанционные каналы достигнет 25%.

Несмотря на развитие цифровых технологий и увеличение количества дистанционных услуг, банк развивает и офлайн-сервисы. Так, в 2020 году, в разгар пандемии, в Барнауле начал работу офис Private banking, который за короткий срок сумел стать лидером в сети Рrivate banking по управлению активами: клиентская база выросла на 48%, а увеличение доли проникновения инвестиционных продуктов составило 65%.

«В целом, российский финансовый сектор завершил прошлый год достаточно успешно и уверенно чувствует себя в первом квартале текущего года. В 2020-м году активы группы компаний «Открытие» увеличились на 6% и составили 3 264 млрд рублей, на 10% вырос капитал и достиг 520 млрд рублей», — отметил Михаил Задорнов.

«Алтайский региональный офис банка показал отличные результаты по многим показателям, и в первую очередь по ипотеке: по итогам первого квартала 2021 года портфель ипотечных кредитов достиг 2,6 млрд. рублей. Это произошло за неполных три года работы банка по этому направлению. Несомненна заслуга в этом нашей команды, которая в сжатые сроки сумела отладить все необходимые процессы и активно включиться в освоение ипотечного рынка», — подчеркнула управляющий банком «Открытие» в Алтайском крае Эльвира Вебер.

В ходе встречи с журналистами Михаил Задорнов дал прогноз о динамике инфляции. По его мнению, рост цен продолжится в мае-июне и должен завершиться к июлю, когда будет собран новый урожай. Эксперт также предположил, что курс доллара продолжит снижение и к четвертому кварталу 2021 года достигнет отметки 72,4 рубля.

«В прошлом году рост был вызван тем, что объемы экспорта и цены на сырье снижались, но теперь постепенно происходит восстановление того уровня, который был до пандемии. Также значительным фактором было ожидание новых санкций, и оно повлияло на инвесторов, которые вывели свои средства из ОФЗ. Вывод валюты из страны — разовый удар по рублю. Но если ситуация нормализуется — рубль укрепится. Мы видим, что готовится встреча президентов, и здравый смысл подсказывает, что в этот период вряд ли будут какие-то санкции. Все эти события должны привести к укреплению рубля. Конечно, нас сильно беспокоит рост инфляции в этом году, он превосходит и наши прогнозы, и прогнозы Центрального банка. В марте мы наблюдали самое сильное увеличение. В апреле произошел перелом, началось небольшое снижение индекса продовольственных товаров, некоторых видов услуг. К сожалению, непродовольственные товары продолжают рост, и, я думаю, это будет длиться до нового урожая. Июль — та точка, когда может завершиться рост инфляции. Нужно понимать, что повышение цен на продовольствие — это мировой тренд, он является глобальным и попытки регулировать цены на внутреннем рынке — политически понятная, но абсолютно невыполнимая задача. Это важно для Алтая, потому что край — аграрный и его доля в производстве продуктов велика, вы присутствуете не только на внутреннем рынке, но и экспортируете. Здесь нужно тонко подходить к ситуации», — считает Михаил Задорнов.

«Алтай для нас — очень важный регион, у нас здесь сильное подразделение: в банке кредитуются более 6% юридических лиц региона, доля по средствам юридических лиц (с учетом клиентов Private banking) составляет более 19%. На рынке средств физических лиц банк занимает долю 2,4%. Здесь активно развивается страховой бизнес, наши позиции на Алтае уже достаточно заметны и по некоторым показателям являются лидерскими. Мы рассчитываем дать дополнительный импульс бизнесу, и эта одна из основных целей визита руководства банка в Барнаул. Мы провели ряд клиентских встреч, обсудили сотрудничество банка «Открытие» и правительства Алтайского края. Одним словом, в следующей трехлетней стратегии Алтайский край — наша опора», — подчеркнул Михаил Задорнов.

Активы группы «Открытие» в Алтайском крае составляют 12,7 млрд рублей, в том числе банка — 12,1 млрд рублей. На территории региона действует 28 офисов, 9 из которых — офисы банка «Открытие».

ПАО Банк «ФК Открытие»