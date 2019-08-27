Банк «Открытие» получил международную награду Visa

Банк «Открытие» получил награду в номинации «Самая высокая скорость одобрения авторизации (эмитент)» премии Visa Global Service Quality Performance Awards, учрежденной платежной система Visa. По итогам 2018 года бизнес-карты МСБ, эмитируемые банком «Открытие», показали высокие результаты по скорости и уровню одобрения авторизаций.

Сергей Животягин,

директор департамента транзакционного бизнеса:

Поддержка малого и среднего бизнеса — одно из приоритетных направлений в работе банка «Открытие». Мы работаем над простыми и эффективными решениями, которые позволяют создавать комфортные условия для работы наших предпринимателей каждый день. Одно из них — бизнес-карта нашего банка, получавшая международную награду Visa. Победа в этой номинации подтверждает тот факт, что наши сервисы для малого и среднего бизнеса — одни из лучших на рынке.

Премия Visa Global Service Quality Performance Award — это ежегодная программа оценки результатов деятельности финансовых учреждений и процессинговых компаний по всему миру. Присуждается за высокое качество услуг, предоставляемых держателям карт Visa и торгово-сервисным предприятиям.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.