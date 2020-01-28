Банк «Открытие» помог СУЭК-Финанс разместить облигации на 30 млрд рублей

Срок обращения нового выпуска облигаций (оферта) — 5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,90% годовых, доходность — 7,02% годовых.

В ходе сбора книга заявок благодаря значительному спросу на облигации со стороны инвесторов маркетинговый диапазон по ставке купона был снижен с 6,90−7%, до 6,85−6,90%. Общий объем спроса превысил 42 млрд. рублей. Книги заявок в итоге была закрыта с двукратной переподпиской от первоначального маркетируемого объема по финальной ставке. Объем размещения был увеличен с 15 млрд руб. до 30 млрд руб.

Комиссия банка Открытие за организацию размещения составит около 5 млн рублей.

Организаторами размещения также выступили Сбербанк, Альфа-Банк, МКБ, БК Регион, Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и ВТБ Капитал.

СУЭК-Финанс — 100% «дочка» АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания». АО СУЭК выступает поручителем по выпускам облигаций ООО «СУЭК-Финанс».

Константин Церазов,

старший вице-президент , директор Департамента инвестиционного бизнеса банк «Открытие»:

Банк «Открытие» стал одним из самых заметных игроков на рынке размещений корпоративных облигаций в России, а сам рынок переживает настоящий бум. Масштабы сделки по облигациям СУЭК-Финанс свидетельствуют о растущем интересе инвесторов к бумагам ведущих российских корпоративных эмитентов и банк «Открытие» будет активно развивать это направление своего инвестиционного бизнеса.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.