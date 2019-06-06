Банк «Открытие» поспособствует развитию моногородов

В числе направлений сотрудничества, которые предусматривает документ, — совместное развитие моногородов, а также создание наиболее благоприятных условий для инвестирования капитала, способствующих росту экономики этих населенных пунктов. Обе стороны признали необходимость согласованных действий по поддержке проектов, а также распространению удобных практик развития на территории моногородов.

Партнерство подразумевает продвижение информации об инвестиционном потенциале моногородов, включая совместное участие в проведении форумов, конференций и других мероприятий. Также планируется совместная поддержка инвестиционных проектов в моногородах с использованием финансовых инструментов «Фонда развития моногородов» и кредитно-гарантийных инструментов банка. В частности, речь идёт о беспроцентном займе Фонда развития моногородов до 250 млн рублей.

Надия Черкасова,

заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»:

В России примерно 10% населения проживает в моногородах. Сложная ситуация во многих из них понятна на фоне того, что градообразующие предприятия в силу тех или иных причин начинают терять рабочую силу. Для популяризации программ поддержки моногородов банк «Открытие» и «Фонд развития моногородов» будут проводить совместные обучающие мероприятия, оказывать консультационную и методическую помощь инициаторам, планирующим развивать бизнес на территории моногородов.

Ирина Макиева,

генеральный директор МОНОГОРОДА. РФ:

Благодаря сотрудничеству мы расширим возможности для бизнеса по получению льготного займа Фонда. Надеемся, что совместная работа принесёт яркие результаты в виде запуска новых инвестпроектов в моногородах.

Справка

АО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» — системообразующий универсальный банк. В 2019 году АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» до уровня А+, прогноз «Стабильный». Агентство «Эксперт РА» присвоило банку «Открытие» рейтинг ruAА- со стабильным прогнозом. Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» (МОНОГОРОДА.РФ) учреждена ВЭБ. РФ в октябре 2014 года. Работа Фонда направлена на формирование условий для создания новых рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием, и привлечение инвестиций в моногорода за счет реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов. Фонд осуществляет софинансирование расходов субъектов РФ и муниципальных образований при строительстве или реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для новых инвестиционных проектов, участвует в финансировании инвестиционных проектов, выполняет функции проектного офиса по развитию моногородов, формирует команды, управляющие проектами развития моногородов, для стабилизации их социально-экономического статуса. Деятельность Фонда регламентируется правилами предоставления субсидий из федерального бюджета, утвержденными постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2014 года № 1186.