Банк «Открытие» представил программу проектного финансирования для малого и среднего бизнеса Алтайского края

Взять кредит по программе проектного финансирования могут заемщики МСБ, основным видом деятельности которых является предоставление коммерческой недвижимости в аренду, а также предприятия, относящиеся к категории среднего бизнеса, без ограничения отраслевой принадлежности.

Средства предоставляются на финансирование инвестиционного проекта по расширению действующего бизнеса или открытию нового направления деятельности с инвестициями в основные средства, а также на пополнение оборотных средств (не более 30% от размера кредита).

Сумма кредитования по проектному финансированию стартует от 100 млн рублей, но не более 80% от бюджета всего инвестиционного проекта. Она может предоставляться как в форме кредита, так и лимитированной кредитной линии.

Срок кредитования — до 15 лет, но не больше срока окупаемости инвестиционного проекта.

На инвестиционной стадии проекта погашение процентов по кредиту происходит за счет прибыли от текущей деятельности клиента. Возможно предоставление отсрочки погашения основного долга на период инвестиционной фазы проекта, но не более чем на 2 года.

В качестве залогового обеспечения на период инвестиционной фазы принимаются движимое и недвижимое имущество, поручительство /гарантия Регионального гарантийного фонда и/или гарантии АО «Корпорация МСП» и /или гарантия АО «МСП Банка». Возможно предоставление бланко-части в зависимости от продолжительности инвестиционной фазы. После завершения необходимо оформление в залог имущества, приобретенного/созданного в рамках реализации инвестиционного проекта за счет кредитных средств.

Эльвира Вебер,

управляющий банком «Открытие» в Алтайском крае:

Запуск нового банковского продукта для предпринимателей Алтайского края позволит им активнее участвовать в инвестиционных проектах, тем самым внося свой вклад в развитие экономики региона. Уверена, что программа проектного финансирования для клиентов малого и среднего бизнеса будет востребована на рынке.

ПАО Банк «ФК Открытие»