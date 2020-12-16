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Банк «Открытие» признан лучшим российским банком для корпоративных клиентов

Банк «Открытие» стал лауреатом престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2020. Награда присуждена в номинации «Лучший российский банк для корпоративных клиентов». Кроме того, «Открытие private banking» получил премию в номинации «Лучшие решения по управлению благосостоянием». Церемония награждения состоялась 14 декабря в здании театра Et Cetera.

Банк «Открытие».
Банк «Открытие».

Виктор Николаев,
член правления, руководитель корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие»:

— Благодарим экспертов, жюри и коллег по рынку за высокую оценку нашей работы. Мы боролись за победу с крупнейшими игроками финансового рынка. Эта награда — лучшее подтверждение того, что банк предоставляет первоклассные финансовые услуги для крупных компаний, а также состоятельных клиентов и их семей. Банк «Открытие» дорожит доверием клиентов и постоянно совершенствует цифровые технологии обслуживания и экспертизу.

Справка

SPEAR’S Russia Wealth Management Awards — ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы премии в России — портал PBWM.ru и журнал SPEAR’S Russia. Независимый консультант — PwC. Премия учреждена и вручается по аналогии с британской премией SPEAR’S Wealth Management Awards. Церемония ежегодно проводится журналом SPEAR’S UK в Лондоне.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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