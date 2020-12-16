Банк «Открытие» признан лучшим российским банком для корпоративных клиентов

Виктор Николаев,
член правления, руководитель корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие»:
— Благодарим экспертов, жюри и коллег по рынку за высокую оценку нашей работы. Мы боролись за победу с крупнейшими игроками финансового рынка. Эта награда — лучшее подтверждение того, что банк предоставляет первоклассные финансовые услуги для крупных компаний, а также состоятельных клиентов и их семей. Банк «Открытие» дорожит доверием клиентов и постоянно совершенствует цифровые технологии обслуживания и экспертизу.
Справка
SPEAR’S Russia Wealth Management Awards — ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы премии в России — портал PBWM.ru и журнал SPEAR’S Russia. Независимый консультант — PwC. Премия учреждена и вручается по аналогии с британской премией SPEAR’S Wealth Management Awards. Церемония ежегодно проводится журналом SPEAR’S UK в Лондоне.
ПАО Банк «ФК Открытие»