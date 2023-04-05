Банк «Открытие» продлил возможность для новых клиентов-предпринимателей сэкономить на обслуживании

Банк «Открытие» (входит в Группу ВТБ) продлил до 30 апреля запущенную в середине февраля акцию «Плачу за что хочу» для малого бизнеса. При открытии первого счета в банке и одновременном подключении пакета услуг «Свой бизнес» до 30 апреля включительно клиенты смогут до трех месяцев не платить за три выбранные услуги.

В качестве любых трех категорий для льготного обслуживания можно выбрать абонентскую плату за подключение к пакету услуг «Свой бизнес», межбанковские платежи, внутрибанковские и межбанковские переводы на счета физлиц. Кроме того — начисление повышенных процентов на остаток, внесение наличных и использование онлайн-бухгалтерии в рамках сервиса «Мое дело». В зависимости от выбранных услуг, за три месяца каждый новый клиент сможет сэкономить более 40 тыс. рублей. Для участия в акции необходимо в течение месяца после открытия счета совершить хотя бы одну исходящую операцию, либо иметь на счету не менее 10 тыс. рублей.

Самые популярные опции, которые выбрали участники акции — расчетно-кассовое обслуживание, переводы физическим лицам и оформление межбанковских платежей.

Возможность выбрать три услуги и сделать их бесплатными на три месяца оказалась очень популярной у клиентов. Поэтому мы решили продлить срок акции еще на месяц. В своем предложении мы собрали наиболее востребованные услуги и операции, которые клиенты смогут использовать и оценить без дополнительных расходов, — прокомментировал Сергей Животягин, лидер трайба «Транзакционные продукты» блока Малый и средний бизнес банка «Открытие».

Расчетно-кассовое обслуживание в банке «Открытие» позволяет предпринимателям удобно управлять своим бизнесом через онлайн-банк «Бизнес-портал» — полноценный электронный офис с полным комплексом операций. Также клиентам доступен сервис «Налоговая копилка» с начислением процентов на остаток по счету, бесплатные сервисы от партнеров, бизнес-карты и многое другое.

Подробнее с условиями акции «Плачу за что хочу» можно ознакомиться на сайте банка.

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