Банк «Открытие» профинансировал издание каталога к 100-летию Михаила Калашникова

Сотрудничество между Банком «Открытие» и Алтайским государственным краеведческим музеем официально началось в 2019 году. В рамках совместного проекта планируется в течение пяти лет издавать серию каталогов из фонда краеведческого музея Алтайского края. Материалы, которые представлены в каталоге «Калашников Великий и Простой», хранятся в Филиале Алтайского государственного краеведческого музея — в Мемориальном музее конструктора в селе Курья.

Выбор для первого каталога такой известной личности — выдающегося конструктора эпохи, отца легендарного автомата АК-47 Михаила Калашникова, не случаен. Его автомат входит в двадцатку выдающихся изобретений 20 века и состоит на вооружении в более чем 100 армиях мира. Изображение автомата Калашникова можно увидеть на гербах и флагах многих государств. Но при этом сам Калашников неоднократно говорил о том, что ему хочется видеть мир без оружия, чтобы все конфликты решались не в ходе войн, а за столом переговоров.

Александр Пахомов,

член правления банка «Открытие»:

Банк «Открытие» не только ведет бизнес в Алтайском крае, но и всесторонне участвует в культурной жизни региона: поддерживает культурные проекты Театра музыкальной комедии, Рождественские чтения, Шукшинские дни на Алтае, Государственную филармонию Алтайского края, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтайского края. По некоторым из них наше сотрудничество стало уже хорошей, доброй традицией. Совместными усилиями мы должны сделать так, чтобы таких традиций становилось больше и наши совместные проекты были яркими, насыщенными, имеющими большую культурную и духовную ценность. И, надеемся, что впереди таких проектов будет еще очень много.

ПАО Банк «ФК Открытие»