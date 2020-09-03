Банк «Открытие»: российские банки в 2020 году обновят исторический рекорд по объему выдачи ипотечных кредитов

По итогам 2020 года российские банки выдадут ипотечных кредитов на сумму около 3,04 трлн рублей и тем самым побьют исторический рекорд 2018 года, прогнозируют аналитики Открытие Research — аналитического управления банка « Открытие ». Совокупный ипотечный портфель по итогам года вырастет до 8,45 трлн рублей.

«В январе-июле 2020 года банки выдали 747 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 1,8 трлн руб., общий портфель с начала года вырос до 8,1 трлн руб. Относительно прошлогодних показателей количество выданных ипотечных кредитов в этот период увеличилось на 11% г/г, а их общая сумма на 21% г/г. Это очень сильные показатели, учитывая влияние пандемии, — следует из обзора аналитического управления банка „Открытие“. — Согласно предварительным оценкам Открытие Research, ипотечный портфель до конца года вырастет не менее, чем на 10%, а при благоприятных обстоятельствах — на 13%, и может превысить 8,4 трлн руб».

Нового исторического максимума, по оценке Открытие Research, достигнет и объем выданных ипотечных кредитов, преодолев по итогам 2020 года отметку в 3,04 трлн руб.

«Позитивное влияние на объем выдачи ипотеки во второй половине года окажет произошедшее в последние месяцы снижение ипотечных ставок на вторичное жилье и возвращение спроса в этот сегмент, особенно после завершения 1 ноября программы субсидирования ипотеки, — полагают аналитики Открытие Research. — К негативным факторам относится продолжающееся удорожание новостроек, которое пока компенсируется ипотекой с государственной поддержкой, но после ее завершения на рынке окажется большой объем переоценённых квартир на первичном рынке».

Напомним, что 2020 год начался для рынка жилой недвижимости позитивно и был поддержан расширением социальной поддержки государства, в том числе возможностью получения материнского капитала после рождения первого ребенка. С началом пандемии выдача ипотеки, по понятным причинам, замедлилась. Но своевременная помощь государства, главным образом льготная ипотека для всех граждан РФ под 6,5% годовых, способствовала скорому восстановлению рынка. Кроме того, опыт 2015−2016 гг. позволил застройщикам и банкам быстро предложить своим покупателям антикризисные программы с около нулевыми процентными ставками на льготный период и другие меры поддержки спроса.

Об успешности правительственных программ субсидирования ипотеки говорит тот факт, что средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам опустилась значительно ниже средней рыночной ставки для обычных ипотечных кредитов. Так, в июле 2020 года средневзвешенная ставка по всем кредитам опустилась до рекордных 7,28% годовых, что на 0,22 п.п. ниже июня 2020 г. и на 2,96 п.п. ниже июля 2019 года. Столь сильное снижение процентных ставок также связано с продолжающимся снижением ключевой ставки ЦБ РФ и увеличением доли новостроек в выдачах ипотечных кредитов.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.