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Экономика
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Банк «Открытие»: 50% сибиряков ожидают снижения уровня доходов из-за коронавируса

Еще около 40% жителей Сибирского федерального округа живут одним днем и не загадывают на будущее. По общему уровню пессимистичного ожидания сибиряки на 20% опережают среднероссийский показатель. Лишь 9% опрошенных считают, что уровень их доходов останется прежним либо увеличится. Такие данные представлены в опросе*, которые банк «Открытие» провел среди своих клиентов.

При этом о сокращении своих регулярных доходов уже сегодня заявили 66% респондентов (общероссийский показатель — 54%). Еще 28% говорят о полной потере доходов в период коронавируса (по России в целом — 16%).

для себя причинами финансовых потерь сибиряки назвали увеличение статьи семейных расходов на покупку средств защиты и медицинскую помощь (17%), потери на невозвратных билетах и отмененных бронях в отелях (9%), убытки от неправильных инвестиций (9%).

Жители СФО, равно как и жители других регионов страны, перешли в режим экономии из-за снижения уровня доходов, а не из-за сокращения необязательных трат, как это происходит у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Лишь 17% жителей регионов твердо намерены воспользоваться кредитными каникулами. Еще 37% допускают такую возможность в будущем. А у 15% жителей региональной России нет и, как они считают, не будет банковских кредитов.

Вместе с тем 31% жителей российских регионов считает, что карантин в стране продлится до июня, а 37% респондентов надеется, что его отменят уже после майских праздников.

*Опрос проведен банком «Открытие» 10−12 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18−60 лет с медианным доходом 30−60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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