Банк «Открытие»: 48% сибиряков поддерживают продление госпрограммы льготной ипотеки

Почти половина опрошенных жителей Сибири поддержали продление на год госпрограммы льготной ипотеки. При этом 64% уверены, что ставки по ипотеке во второй половине 2021 года вырастут. Таковы результаты опроса, проведенного банком « Открытие "*.

1 июля истекает срок госпрограммы льготной ипотеки для новостроек, запущенной в апреле 2020 года в качестве меры поддержки рынка жилья во время пика коронакризиса. Ее решено продлить еще на год, до июля 2022 года. При этом ставка увеличится с 6,5% до 7%, а предельная сумма такого кредита уменьшится.

Большинство сибиряков (48%) считают решение о продлении госпрограммы льготной ипотеки правильным, поскольку она снижает ставки по жилищным кредитам и делает жилье более доступным. Это один из самых низких процентных показателей по стране. Абсолютно солидарны с сибиряками и жители Дальнего Востока. А наибольший процент сторонников продления этой программы проживает в Петербурге и Ленинградской области (63%).

20% считают, что программу надо было сворачивать, поскольку из-за нее растут цены на жилье. Треть опрошенных жителей Сибири ничего не знают об этой программе.

Лишь 17% респондентов считают, что в случае отмены госпрограммы льготной ипотеки цены на жилье начали бы снижаться. 32% полагают, что цены на жилье все равно продолжали бы расти. По мнению 17% опрошенных, после отмены льготной ипотеки цены на квартиры остались бы на текущем уровне. 34% затруднились оценить динамику цен в случае прекращения госпрограммы.

Больше 60% сибиряков уверены, что ставки по ипотеке во второй половине 2021 года вырастут. При этом 43% полагают, что этот рост будет незначительным, в пределах 1−2 процентных пункта, тогда как пятая часть респондентов ожидают роста ставок на 5 процентных пунктов и более. 7% опрошенных считают, что ставки по ипотеке до конца года останутся на текущем уровне. И никто из сибиряков не прогнозирует их снижение.

57% процентов опрошенных сибиряков считают справедливыми ставки по ипотечным кредитам в пределах 1−5%, то есть даже ниже, чем в госпрограмме льготной ипотеки. Еще 17% респондентов считают, что ставки по ипотеке не должны превышать 1%. По мнению 5%, справедливые ставки по ипотечным кредитам находятся в диапазоне 5−7%, лишь 2% согласны на ставки 7−9%.

*Опрос проведен банком «Открытие» 5−8 июня по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек. ПАО Банк «ФК Открытие»