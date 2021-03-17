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Экономика
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Банк «Открытие»: 35% сибиряков при нехватке средств готовы взять банковский кредит

При нехватке средств на крупную покупку жители Сибири скорее возьмут банковский кредит, чем обратятся за помощью к друзьям, знакомым или будут пытаться накопить. Процент выбирающих для крупной покупки именно банковский кредит среди жителей СФО — самый высокий по стране. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие"*.

Аналитика.
Аналитика.
СС0

Большинство жителей Сибири ожидают в 2021 году дальнейшего роста цен на основные товары, услуги и недвижимость, предпочитают копить на крупные покупки и не ожидают в ближайшее время роста ставок по кредитам. При этом 67% сибиряков не готовы платить по кредиту более 15 тысяч рублей в месяц.

44% опрошенных считают, что в нынешней экономической ситуации предпочтительнее копить деньги на крупные покупки (квартиру, машину, отдых, ремонт). 31% полагают, что выгоднее взять кредит на крупные покупки прямо сейчас из-за выгодных процентных ставок (19%) и пока все не подорожало еще сильнее (8%). По мнению четверти респондентов-сибиряков сейчас лучше вообще отказаться от крупных покупок.

Более половины опрошенных (53%) ожидают в 2021 году роста цен на основные товары, услуги и недвижимость более чем на 5%. Четверть жителей округа рассчитывает, что рост цен будет колебаться в пределах 4−5%, еще четверть ожидает стабильности или даже снижения.

56−57% опрошенных ждут заметного роста цен (от 5% и более) на жилую и загородную недвижимость, 61% - на медицинские услуги и лекарства, 56% - на новые и подержанные автомобили, по 55% - на туристические путевки и бытовую технику, 53% - на стройматериалы. Цены на мебель, нежилую недвижимость, услуги обучения, по мнению опрошенных сибиряков, будут более стабильными.

Всего 40% сибиряков (самый низкий процент по стране) полагают, что ставки кредитования и рефинансирования в 2021 году останутся без изменения. 34% ожидают в 2021 году повышения ставок по розничным кредитам. По мнению 27% кредиты в 2021 году продолжат дешеветь.

Собираются брать ипотечный кредит в 2021 году 17% жителей СФО, автокредит — 13%, потребительский кредит — 24% (один из самых высоких показателей в стане). При этом ипотеку или/и автокредит недавно взяли 6% опрошенных, потребительский кредит — 9%.

38% опрошенных сибиряков считают, что оптимальный ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 5 тысяч рублей, 37% готовы отдавать по кредиту 5−15 тысяч рублей каждый месяц, 18% - от 15 до 25 тысяч рублей. Только 5% респондентов назвали платеж более 25 тысяч рублей комфортным для семейного бюджета.

* Опрос проводился 2−8 марта. Опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18−65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет ±3%.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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