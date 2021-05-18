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Банк «Открытие»: 70% сибиряков считают оплату товаров и денежные переводы одной из самых важных функций интернета

Ко Дню рождения интернета 17 мая, который был утвержден международным стандартом World Wide Web ровно 30 лет назад, в 1991 году, банк «Открытие» провел опрос* об отношении жителей регионов России к Всемирной паутине. 66% жителей СФО считают, что виртуальная жизнь не может заменить реальную, но практически столько же не готовы отказаться от интернета ни при каких условиях.

Интернет-магазин.
Интернет-магазин.
СС0

Тремя самыми важными функциями интернета (можно было давать больше одного ответа) сибиряки ожидаемо назвали возможность поиска необходимой и полезной информации (97%, самый высокий процент по стране), оплату товаров, услуг и денежные переводы (70%), просмотр кино и видео занял в этом рейтинге пользы интернета третье место (68%), заказ товаров и услуг (63%) на четвертом месте. Общение в соцсетях оказалось лишь на пятом месте — 53%. Среди важных функций интернета сибиряки также отмечали игровой контент (18%) и просмотр спортивных трансляций (13%).

Главными недостатками «всемирной паутины» (также можно было давать более одного ответа) жители регионов Сибири считают обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей (60%), отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности (58%), агрессию и нетерпимость в социальных сетях (45%). По мнению 37% опрошенных, интернет отнимает слишком много времени, столько же опрошенных считают, что он отвлекает от реальной жизни.

По отношению к проблеме государственного регулирования интернета мнения сибиряков существенно разделились. 58% считают, что его должны регулировать сами провайдеры и социальные сети. 23% респондентов полагают, что государство должно регулировать Сеть максимально жестко. Около 20% опрошенных, считают, что регулировать интернет вообще не нужно.

Для 66% сибиряков реальная жизнь интереснее виртуальной.

Одинаково интересной реальную и виртуальную жизнь считают 33% сибиряков. Лишь 1% наших земляков считают, что виртуальная реальность предпочтительнее офлайна.

63% респондентов не готовы отказаться от интернета и считают его обязательной частью своей жизни — это самый высокий показатель по РФ. Частично готовы отказаться от Интернета 30% сибиряков. О полной готовности порвать с виртуальной реальностью и о наличии такого опыта в своей жизни заявили 6% опрошенных.

*Опрос проведен ПАО Банк «ФК Открытие» 8−13 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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