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Экономика
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Банк «Открытие»: 43% сибиряков живут в режиме постоянной экономии денег

Больше половины жителей СФО экономят только тогда, когда у них появляются финансовые проблемы. При этом среди жителей округа самый высокий по стране процент тех, кто живет в режиме постоянной экономии, а ни в чем себе не отказывают лишь 4% (по этому показателю Сибирь — антилидер общероссийского «рейтинга»). Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Деньги. Кошелек. Кредиты и субсидии.
Деньги. Кошелек. Кредиты и субсидии.
СС0

53% сибиряков сообщили, что экономят только в случае возникновения у них финансовых проблем.

При этом 43% экономят постоянно и сознательно — их этому научили родители. Ни в чем себе не отказывают 4% жителей Сибири. Для сравнения, среди жителей Москвы и Московской области таких насчитывается 12%, среди жителей наших соседей, уральцев, 9%.

Пандемия не изменила отношение к экономии у 84% сибиряков. При этом 70% как экономили постоянно или время от времени до начала коронакризиса, так продолжают это делать и сейчас. 14% не экономили до пандемии не экономят и сейчас.

При этом 17% опрошенных заявили, что раньше они не экономили, но пандемия вынудила их ограничивать себя в расходах.

Главное, на чем сибиряки не готовы экономить ни при каких условиях (можно было давать больше одного ответа) — еда (41%). 39% не готовы экономить на лекарствах, 36% - на детях. При этом 33% опрошенных жителей Сибири заявили, что не намерены экономить на развлечениях, 31% - на путешествиях, 26% - на одежде и обуви, 25% - на гаджетах, 18% - на бытовой технике.

2% сибиряков сообщили, что готовы экономить на всем. При этом по факту уже экономят на развлечениях 75% опрошенных, на путешествиях — 63%, на гаджетах — 61%, на одежде и обуви — 41%, на бытовой технике — 40%.

*Опрос проведен ПАО Банк «ФК Открытие» 7−11 июня по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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